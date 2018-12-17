Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании … Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru , в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии,