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Материалы по теме:

Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании

Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании

Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru, в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, 
20 ноября 2018, 12:59
Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры

Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры

Зоозащитники из Самары бьют тревогу: в опасности оказалась семья бурых медведей, которую выставили на продажу хозяева придорожного кафе на трассе Самара - Оренбург. Как рассказала волонтер Ангелина Гриневич, трое косолапых — 10-летние Потап и Валя были выкуплены у зоопарка и 
27 августа 2018, 09:50
Шестерых человек убила жара в Испании

Шестерых человек убила жара в Испании

Небывалая даже для южной страны установилась в Испании. Столбики термометров там уже прошли отметку в плюс 40 градусов Цельсия. Изнуряющий зной уже стал причиной смерти шести человек.

Последней жертвой зноя стал 81-летний житель города Мьяхадас. После того, как мужчине 
6 августа 2018, 09:30
Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией

Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией

Сборная России по футболу оценила граффити, которыми увековечили ее победу над сборной Испании во время ЧМ.

«Возможно, самый крутой арт, посвященный национальной сборной России», - написано в "твиттере" команды.

Огромный мурал на стене дома №369 по улице Ново-Садовой 
3 августа 2018, 11:58
Министр культуры Испании ушел в отставку через неделю после назначения

Министр культуры Испании ушел в отставку через неделю после назначения

 
Новоиспеченный министр культуры Испании Максим Уэрта подал в отставку через неделю после того, как занял свой пост. Причина нестандартна: оказывается, он уклонялся от уплаты налогов и в прошлом году его штрафовала налоговая. По словам чиновника, он решил уйти, поскольку обществу 
13 июня 2018, 11:06
Суд в США не отдал павиану авторские права на селфи

Суд в США не отдал павиану авторские права на селфи

В понедельник, 23 апреля, 9-й окружной апелляционный суд США вынес решение, по которому закон об авторских правах к животным применять нельзя. Дело в том, что с 2015 года фотограф Дэвид Слейтер судится с правозащитной организацией PETA из-за селфи с обезьянкой 
24 апреля 2018, 03:09
Без страховки: Человек-паук забрался на самый высокий отель Барселоны

Без страховки: Человек-паук забрался на самый высокий отель Барселоны

В Барселоне «Человек-паук» без страховки забрался на один из небоскребов. Высота здания, на которое залез 55-летний французский экстремал Ален Робер, составляет 120 метров.
На крыше одной из самых высоких построек города мужчину встретили представители полиции и потребовали документы. Как выяснилось, 

13 июня 2017, 11:23
В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак

Вчера, 25 марта, в Самаре на площади Героев 21 Армии прошел митинг в защиту животных. На него пришли зоозащитники, активисты городских приютов и просто неравнодушные жители областного центра.

Митингующие собирали подписи на имя Президента РФ и председателя Госдумы с 
26 марта 2017, 01:50
В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных

В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных

В субботу, 25 марта, в Самаре пройдет митинг зоозащитников. Он состоится возле фонтана на улице Осипенко в 15:00. Организаторы проведут сбор подписей  под петицией о принятии закона о защите животных от жестокого обращения. Активисты призывают наложить запрет на умерщвление зверей, 

23 марта 2017, 01:54
Vueling открыл авиарейсы Самара - Барселона

Vueling открыл авиарейсы Самара - Барселона

В аэропорту Курумоч появился новый международный рейс: Самара - Барселона. Первый вылет состоялся в минувшие выходные. Воздушными перевозками на самолетах Airbus 320 по этому маршруту занимается крупная испанская авиакомпания Vueling. Время в пути - 5 часов. Самолеты в Барселону будут 
29 июня 2015, 03:42
Европейский перевозчик откроет авиаперелеты Самара - Барселона

Европейский перевозчик откроет авиаперелеты Самара - Барселона

В воскресенье, 28 июня, новая крупная европейская компания начнет выполнять авиарейсы по маршруту Самара – Барселона. Аэропорт Курумоч будет встречать первый самолет водной аркой на перроне. Напомним, таким же образом в начале мая было открыто прямое авиасообщение по маршруту 
25 июня 2015, 02:10
Туристы устроили ДТП на угнанном автобусе в Барселоне

Туристы устроили ДТП на угнанном автобусе в Барселоне

Двое мужчин смогли угнать пустой автобус для туристов в Барселоне. Они забрались в него и привели в движение, хотя водитель перед выходом поставил транспортное средство на оба тормоза и закрыл двери.

Неизвестные проехали всего полкилометра и столкнулись с легковым 
22 июня 2015, 07:20
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