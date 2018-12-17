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Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании
Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru, в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, …
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20 ноября 2018, 12:59
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Семью медведей из Самары могут пустить на еду и шкуры
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27 августа 2018, 09:50
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Шестерых человек убила жара в Испании
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6 августа 2018, 09:30
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Самый крутой арт: сборная России оценила самарские граффити в честь победы над Испанией
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3 августа 2018, 11:58
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Министр культуры Испании ушел в отставку через неделю после назначения
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13 июня 2018, 11:06
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Суд в США не отдал павиану авторские права на селфи
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24 апреля 2018, 03:09
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Без страховки: Человек-паук забрался на самый высокий отель Барселоны
В Барселоне «Человек-паук» без страховки забрался на один из небоскребов. Высота здания, на которое залез 55-летний французский экстремал Ален Робер, составляет 120 метров.
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13 июня 2017, 11:23
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В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак
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26 марта 2017, 01:50
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В Самаре пройдет митинг в поддержку закона о защите животных
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23 марта 2017, 01:54
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Vueling открыл авиарейсы Самара - Барселона
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29 июня 2015, 03:42
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Европейский перевозчик откроет авиаперелеты Самара - Барселона
В воскресенье, 28 июня, новая крупная европейская компания начнет выполнять авиарейсы по маршруту Самара – Барселона. Аэропорт Курумоч будет встречать первый самолет водной аркой на перроне. Напомним, таким же образом в начале мая было открыто прямое авиасообщение по маршруту …
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25 июня 2015, 02:10
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Туристы устроили ДТП на угнанном автобусе в Барселоне
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22 июня 2015, 07:20