Представители частного австралийского детективного агентства, которое на протяжении долгого времени специализируется на выявлении супружеских измен, прежде всего представителей сильного пола, рассказали журналистам об основных признаках неверности.
По утверждению экспертов этой фирмы, такого мужчину можно определить по неожиданным изменениям в его внешнем облике. Когда у него появляется новая женщина, он принимается тщательнее за собой следить, регулярно бриться, более пристрастно относиться к гардеробу и выбирать более изысканный парфюм. Как говорят специалисты компании, такие изменения будут хорошо заметны.
Вместе с тем неверный мужчина, по наблюдению детективов, принимается устанавливать пароли на гаджеты и больше времени пользуется телефоном. Еще специалисты подметили, что такой мужчина может порой отличаться нерациональным поведением, а также без малейшего повода злиться. Он способен придраться к любому пустяку и преднамеренно поссориться со своей второй половиной, чтобы выйти из дома. Своими выводами частные детективы поделились на страницах зарубежных изданий.
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