В Сызрани ревнивец забил до смерти изменившую ему возлюбленную



Как установило следствие, пара злоупотребляла алкоголем. Оба жили за счет случайных заработков. ЧП произошло в ночь … В Сызранском горсуде рассмотрели дело 44-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что до смерти избил свою 39-летнюю сожительницу, передает «Маленькая Сызрань» Как установило следствие, пара злоупотребляла алкоголем. Оба жили за счет случайных заработков. ЧП произошло в ночь