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В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка
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19 июня 2019, 01:36
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В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами
Со следующего года власти Японии намерены ввести плату за использование пластиковых пакетов. Таким образом в Стране восходящего cолнца хотят снизить объемы производимого пластикового мусора, сообщает ТАСС.
Дело в том, что в Японии существует настоящий культ упаковки. Даже после …
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17 июня 2019, 03:18
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По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело
Родители и родственники скончавшегося от удара током во время рыбалки пятиклассника Рината Галиуллина требуют ужесточения законодательства о безопасности на водоёмах. Напомним, ЧП произошло 12 мая. Мальчик вместе с отцом приехал на рыбалку в Дубовый Умет. Забрасывая удочку, он зацепился …
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14 июня 2019, 06:20
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В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист
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14 июня 2019, 04:04
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В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал
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14 июня 2019, 03:13
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В Японии создан аппарат для управления настроением
Японские умельцы придумали устройство, которое помогает управлять настроением. Внешне гаджет представляет собой деревянную коробку с дисплеем. Также он оснащен трубкой, напоминающей усилитель звука. Принцип действия устройства заключается в синхронизации демонстрируемых на дисплее изображений, воспроизведении музыки в сопровождении приятного аромата.
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10 июня 2019, 03:29
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В Японии хотят отменить обязательное ношение обуви на высоких каблуках
Японская актриса Юми Исикава передала в министерство труда страны петицию с требованием отменить обязанность для женщин носить обувь с высокими каблуками. Документ собрал порядка 19 тысяч подписей, сообщает РИА «Новости».
Дело в том, что во многих японских компаниях …
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4 июня 2019, 04:15
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В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц
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28 мая 2019, 02:55
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Алкашей хотят заставить мести улицы
За пьянство - метлу в руки. В Самаре предложили радикально ужесточить наказание для тех, кто попался нетрезвым на улице. Резонансную поправку в федеральный административный Кодекс подготовили в Самарской губдуме. Новелла предусматривает введение альтернативного наказания для нарушителей: вместо денежного взыскания - …
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22 октября 2018, 03:04
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Виновных в подделке финансовых документов предлагают лишать свободы на 7 лет
Наказание за подделку финансовых документов в России хотят ужесточить. В кабинете министров разработали проект соответствующих изменений: за фальсификацию финансовой отчетности компаний, совершенную группой лиц, предполагается лишать свободы на срок до семи лет. Штраф при этом может составить до пяти миллионов …
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16 октября 2017, 08:05
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Наказывать за злоупотребления при гособоронзаказе будут строго
В Госдуме хотят ужесточить наказание за злоупотребления при гособоронзаказе. Конфискация имущества и лишение свободы сроком до 10 лет - такие поправки в уголовный кодекс подготовили в Комитете по госстроительству и законодательству. Мера касается глав коммерческих компаний и должностных лиц. Депутаты …
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10 октября 2017, 08:05
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В России ужесточат наказание для телефонных террористов
Наказание за ложное сообщение о теракте могут ужесточить. Рабочую группу по подготовке соответствующих поправок в Государственной думе создаст Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Необходимость изменений стала очевидной после серии анонимных сообщений якобы о минировании зданий в разных городах страны. …
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6 октября 2017, 09:01
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