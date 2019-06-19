В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами



Дело в том, что в Японии существует настоящий культ упаковки. Даже после … Со следующего года власти Японии намерены ввести плату за использование пластиковых пакетов. Таким образом в Стране восходящего cолнца хотят снизить объемы производимого пластикового мусора, сообщает ТАСС. Дело в том, что в Японии существует настоящий культ упаковки. Даже после