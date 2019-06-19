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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за 
19 июня 2019, 01:36
В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами

В Японии введут плату за пользование пластиковыми пакетами

Со следующего года власти Японии намерены ввести плату за использование пластиковых пакетов. Таким образом в Стране восходящего cолнца хотят снизить объемы производимого пластикового мусора, сообщает ТАСС.

Дело в том, что в Японии существует настоящий культ упаковки. Даже после 
17 июня 2019, 03:18
По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело

По факту гибели ребенка, задевшего удочкой высоковольтные провода, завели уголовное дело

Родители и родственники скончавшегося от удара током во время рыбалки пятиклассника Рината Галиуллина требуют ужесточения законодательства о безопасности на водоёмах. Напомним, ЧП произошло 12 мая. Мальчик вместе с отцом приехал на рыбалку в Дубовый Умет. Забрасывая удочку, он зацепился 
14 июня 2019, 06:20
В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист

В Чапаевске под колеса иномарки попал 7-летний велосипедист

В четверг, 13 июня, в Чапаевске сбили маленького велосипедиста. Вечером, в 20:10 68-летний мужчина направлялся на иномарке «Лифан» по внутридворовой территории улицы Пархоменко в сторону Щорса. По пути он наехал на семилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде. Ребенок 
14 июня 2019, 04:04
В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал

В Самаре водитель светлой машины сбил 2-летнего ребенка и сбежал

Полицейские из областной столицы разыскивают водителя, который 13 июня сбил ребенка в поселке Зубчаниновка и скрылся. Примерно в 15:40 около дома № 172 по улице Цеховой автомобилист, предположительно, на белом или светлом Lada Largus наехал на двухлетнего мальчика на правой 
14 июня 2019, 03:13
В Японии создан аппарат для управления настроением

В Японии создан аппарат для управления настроением

Японские умельцы придумали устройство, которое помогает управлять настроением. Внешне гаджет представляет собой деревянную коробку с дисплеем. Также он оснащен трубкой, напоминающей усилитель звука. Принцип действия устройства заключается в синхронизации демонстрируемых на дисплее изображений, воспроизведении музыки в сопровождении приятного аромата.
10 июня 2019, 03:29
В Японии хотят отменить обязательное ношение обуви на высоких каблуках

В Японии хотят отменить обязательное ношение обуви на высоких каблуках

Японская актриса Юми Исикава передала в министерство труда страны петицию с требованием отменить обязанность для женщин носить обувь с высокими каблуками. Документ собрал порядка 19 тысяч подписей, сообщает РИА «Новости».

Дело в том, что во многих японских компаниях 
4 июня 2019, 04:15
В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц

В Японии преступник порезал ножом нескольких школьниц

В Японии произошло нападение, в результате которого пострадали несколько школьниц. Все случилось в городе Кавасаки. Неизвестный с ножом преступник напал на девочек в возрасте 5-7 лет, которые ждали автобус около станции Ноборито. В результате инцидента пострадали около 20 человек. Позже 
28 мая 2019, 02:55
Алкашей хотят заставить мести улицы

Алкашей хотят заставить мести улицы

За пьянство - метлу в руки. В Самаре предложили радикально ужесточить наказание для тех, кто попался нетрезвым на улице. Резонансную поправку в федеральный административный Кодекс подготовили в Самарской губдуме. Новелла предусматривает введение альтернативного наказания для нарушителей: вместо денежного взыскания - 

22 октября 2018, 03:04
Виновных в подделке финансовых документов предлагают лишать свободы на 7 лет

Виновных в подделке финансовых документов предлагают лишать свободы на 7 лет

Наказание за подделку финансовых документов в России хотят ужесточить. В кабинете министров разработали проект соответствующих изменений: за фальсификацию финансовой отчетности компаний, совершенную группой лиц, предполагается лишать свободы на срок до семи лет. Штраф при этом может составить до пяти миллионов 

16 октября 2017, 08:05
Наказывать за злоупотребления при гособоронзаказе будут строго

Наказывать за злоупотребления при гособоронзаказе будут строго

В Госдуме хотят ужесточить наказание за злоупотребления при гособоронзаказе. Конфискация имущества и лишение свободы сроком до 10 лет - такие поправки в уголовный кодекс подготовили в Комитете по госстроительству и законодательству. Мера касается глав коммерческих компаний и должностных лиц. Депутаты 

10 октября 2017, 08:05
В России ужесточат наказание для телефонных террористов

В России ужесточат наказание для телефонных террористов

Наказание за ложное сообщение о теракте могут ужесточить. Рабочую группу по подготовке соответствующих поправок  в Государственной думе создаст Комитет по безопасности и противодействию коррупции. Необходимость изменений стала очевидной после серии анонимных сообщений якобы о минировании зданий в разных городах страны. 

6 октября 2017, 09:01
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