|
Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа
Бывший заместитель гендиректора ЦСКБ "Прогресс" Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.
Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля.
Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии …
|
14 февраля 2019, 06:12
|
Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд
|
14 февраля 2019, 04:43
|
«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде
Может надавить на свидетелей, скрыться от следствия, подделать или уничтожить доказательства. Такую оценку следователь дал экс-руководителю СОФЖИ и управления капстроительства Самарской области Реналю Мязитову, обвиняемому в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Поэтому содержание под стражей в изоляторе необходимо продлить еще на …
|
14 февраля 2019, 01:22
|
Бывшего главу СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под стражей еще на два месяца
|
13 февраля 2019, 05:59
|
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней
|
13 февраля 2019, 05:04
|
Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей
|
13 февраля 2019, 01:35
|
32 автопроизводителя подняли цены
Специалисты сайта «Цена Авто» провели мониторинг цен на новые легковые автомобили, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, во второй половине января 32 компании обновили цены на свои модели. Наименьшее повышение цены отмечалось у кроссовера …
|
6 февраля 2019, 09:01
|
В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской
В конце этого месяца самарских автомобилистов ждет очередное нововведение: с 21 февраля на участке улицы Ташкентской от Солнечной до Демократической запретят остановку и стоянку автомобилей. Ограничение будет действовать с 22:00 до 6:00. Как пояснили представители регионального министерства транспорта, это решение …
|
1 февраля 2019, 03:16
|
17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре
|
10 июля 2018, 12:54
|
Почему англичане не захотели тренироваться на стадионе «Самара Арена»
|
7 июля 2018, 12:18
|
Фан-посольство Англии открылось в Самаре
|
7 июля 2018, 10:06
|
Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы
|
4 мая 2018, 09:13
|
Дэвид Бекхэм зарегистрировался в Instagram и всего за сутки набрал 3,5 млн подписчиков
Вчера, 2 мая, один из самых известных футболистов Англии Дэвид Бекхэм отмечал 40-летие. И в свой день рождения он наконец завел аккаунт в "Инстаграме". После долгих лет отсутствия в соцсетях спортсмен все-таки решился начать делиться личной жизнью со своими поклонниками. …
|
3 мая 2015, 05:15
|
Дэвид Бекхэм попал в ДТП на мотоцикле, убегая от папарацци
|
1 сентября 2014, 07:36
Мы Вам перезвоним!