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Материалы по теме:

Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа

Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа

Бывший  заместитель гендиректора ЦСКБ "Прогресс" Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.

Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля. 

Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии 

14 февраля 2019, 06:12
Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

Вопрос об аресте бывшего первого зама гендиректора «Прогресса» решит Самарский районный суд

С минуты на минуту в Самарском районном суде начнется заседание, на котором будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для бывшего первого заместителя генерального директора РКЦ «Прогресс» Константина Наумова. Накануне его задержали по  подозрению в мошенничестве, у него дома прошли 

14 февраля 2019, 04:43
«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде

«Не хотят, чтобы я болтал лишнего»: о чем говорил бывший глава СОФЖИ Реналь Мязитов в суде

Может надавить на свидетелей, скрыться от следствия, подделать или уничтожить доказательства. Такую оценку следователь дал экс-руководителю СОФЖИ и управления капстроительства Самарской области  Реналю Мязитову, обвиняемому в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Поэтому содержание под стражей в изоляторе необходимо продлить еще на 
14 февраля 2019, 01:22
Бывшего главу СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под стражей еще на два месяца

Бывшего главу СОФЖИ Реналя Мязитова оставили под стражей еще на два месяца

Бывшему главе СОФЖИ и регионального управления капстроительства Реналю Мязитову продлили арест на 2 месяца. Такое решение в среду вечером принял Октябрьский районный суд. Мязитов останется в СИЗО как минимум до 23 апреля. Защита экс-чиновника в течение трех дней намерена опротестовать 
13 февраля 2019, 05:59
В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самаре оплатить эвакуацию авто можно теперь за 30 дней

В Самарской области изменились правила эвакуации машин. В частности, изменения коснулись срока, в течение которого можно оплатить услуги по перемещению автомобиля на штрафстоянку и его хранение. Теперь забрать своего «железного коня» со штрафстоянки можно будет сразу, а внести деньги - 

13 февраля 2019, 05:04
Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Самарским водителям выписали штрафов на 2 миллиарда 400 миллионов рублей

Озвучена информация о сумме штрафов, которые заплатили самарские автомобилисты за нарушения ПДД в 2018 году. Они перечислили в бюджет 1 миллиард 880 миллионов рублей. Об этом сообщает сайт Самарской Губернской Думы.

Всего в прошлом году автомобилистам были направлены 3,5 миллиона постановлений 

13 февраля 2019, 01:35
32 автопроизводителя подняли цены

32 автопроизводителя подняли цены

Специалисты сайта «Цена Авто» провели мониторинг цен на новые легковые автомобили, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Как отмечают эксперты, во второй половине января 32 компании обновили цены на свои модели. Наименьшее повышение цены отмечалось у кроссовера 
6 февраля 2019, 09:01
В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской

В Самаре запретят ночную парковку на Ташкентской

В конце этого месяца самарских автомобилистов ждет очередное нововведение: с 21 февраля на участке улицы Ташкентской от Солнечной до Демократической запретят остановку и стоянку автомобилей. Ограничение будет действовать с 22:00 до 6:00. Как пояснили представители регионального министерства транспорта, это решение 
1 февраля 2019, 03:16
17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре

17-летний английский блогер рассказал, что случилось с ним на ЧМ-2018 в Самаре

17-летний блогер Тео Огден и его отец Стивен сняли видео, в котором поделились с подписчиками впечатлениями от России. Лондонцы побывали на матчах чемпионата мира по футболу-2018 в нескольких городах-организаторах, и это позволило им развенчать десять популярных мифов о нашей стране 
10 июля 2018, 12:54
Почему англичане не захотели тренироваться на стадионе «Самара Арена»

Почему англичане не захотели тренироваться на стадионе «Самара Арена»

Уже через несколько часов на стадионе «Самара Арена» стартует историческая игра между сборными Англии и Швеции. На кону у обеих команд выход в полуфинал ЧМ-2018.
 
Англия находится всего в одной победе от первого полуфинала Кубка мира с 1990 года. Но наставники 
7 июля 2018, 12:18
Фан-посольство Англии открылось в Самаре

Фан-посольство Англии открылось в Самаре

В пятницу, 6 июля, в Самаре заработало фан-посольство Англии. Напомним, что уже сегодня на стадионе «Самара Арена» за путевку в полуфинал сразятся сборные Англии и Швеции. За игрой своих футболистов будут наблюдать около 9 тысяч иностранных болельщиков - 5,5 шведов 
7 июля 2018, 10:06
Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы

Пропавшую певицу нашли в Англии у отвесной скалы

В пятницу, 4 мая, стало известно, что на мысе Бичи-Хед на южном побережье Англии нашли тело певицы и актрисы Ханны Нортхедж. 43-летняя женщина исчезла из фешенебельного отеля в Истборне в среду вечером, она должны была вернуться в Лондон, но до 
4 мая 2018, 09:13
Дэвид Бекхэм зарегистрировался в Instagram и всего за сутки набрал 3,5 млн подписчиков

Дэвид Бекхэм зарегистрировался в Instagram и всего за сутки набрал 3,5 млн подписчиков

Вчера, 2 мая, один из самых известных футболистов Англии Дэвид Бекхэм отмечал 40-летие. И в свой день рождения он наконец завел аккаунт в "Инстаграме". После долгих лет отсутствия в соцсетях спортсмен все-таки решился начать делиться личной жизнью со своими поклонниками. 
3 мая 2015, 05:15
Дэвид Бекхэм попал в ДТП на мотоцикле, убегая от папарацци

Дэвид Бекхэм попал в ДТП на мотоцикле, убегая от папарацци

Сегодня, 1 сентября, стало известно, что мировая звезда английского футбола Дэвид Бекхэм попал в аварию. Об этом пишут зарубежные СМИ.
Бекхэм управлял своим мотоциклом, когда попытался скрыться от папарацци на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе. В результате он совершил резкий поворот 

1 сентября 2014, 07:36
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