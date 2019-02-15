Бывший заместитель гендиректора ЦСКБ "Прогресс" Константин Наумов проведет в изоляторе временного содержания еще 72 часа.

Сегодня Самарский районный суд должен был выбрать ему меру пресечения, но отложил это решение до воскресенья, 17 февраля.

Его задержали накануне по подозрению в мошенничестве, у него дома прошли обыски. По версии …