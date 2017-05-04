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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
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Основное условие для похудения назвали ученые

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Как объясняют специалисты, предлагаемая 

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Ученые назвали 10 самых полезных для употребления на ночь продуктов

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Как утверждают специалисты, перед сном 

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Ученые выяснили, почему стресс ведет к набору лишнего веса

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Ученые узнали, как похудеть, улучшив при этом сон и секс

Ученые узнали, как похудеть, улучшив при этом сон и секс

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Чтобы оценить влияние лишних килограммов 

17 октября 2016, 09:26
Исследование: Каждая третья женщина сидит на диете всю жизнь

Исследование: Каждая третья женщина сидит на диете всю жизнь

Как утверждают социологи Туманного Альбиона, каждая третья женщина сидит на диете практически всю жизнь. Недавнее исследование гласит, что в 2015 году предприняли попытки сбросить лишние килограммы 57% представительниц слабого пола. 2/3 опрошенных поведали о стремлении избавиться от лишнего веса на 
11 марта 2016, 08:20
Исследование: Отказ от завтрака может привести к кровоизлиянию в мозг

Исследование: Отказ от завтрака может привести к кровоизлиянию в мозг

Исследователи из Страны восходящего солнца путем множества экспериментов установили: отказ от завтрака может спровоцировать кровоизлияние в мозг. Согласно их выводам, с людьми, пропускающими завтрак, на 36% чаще случаются кровоизлияния, чем с теми, кто принимает пищу по утрам регулярно.
В процессе 
10 февраля 2016, 11:24
Учёные опровергли мнение о пользе сытных завтраков

Учёные опровергли мнение о пользе сытных завтраков

Всегда считалось, что калорийный завтрак полезен для здоровья, но на практике выяснилось - утренний сытный прием пищи может плохо отразиться на здоровье человека. Это было проверено немецкими исследователями в ходе нескольких наблюдений и испытаний.

В эксперименте участвовали 380 мужчин 
23 июля 2015, 02:14
Ученые развенчали миф о важности завтрака

Ученые развенчали миф о важности завтрака

Британские ученые после проведенных исследований заявили, что теория о пользе завтрака – миф, сообщает newsmax.
Оказывается, что количество потребляемой днем пищи не зависит от утреннего завтрака и он не является пусковым механизмом метаболизма. По этой причине завтрак никак не может 

27 августа 2014, 04:46
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