Диетологи рассказали, каким именно должен быть завтрак, способствующий снижению нежелательных килограммов. Британские ученые из Оксфордского университета осуществили серию экспериментов с участием 80 представительниц прекрасного пола.
В процессе исследований было изучено, какая форма посуды дает возможность участникам скорее ощутить чувство насыщения. Как выяснилось, дамы быстрее утоляли голод, когда ели из квадратной тарелки. При этом сытость наступала раньше, если женщина завтракала стоя.
Также было установлено, что в процессе утреннего приема пищи не стоит пить кофе. В таком случае добровольцы гораздо быстрее чувствовали насыщение от пищи. А еще следует есть в комнате, где нет телевизора и всевозможных гаджетов, которые отвлекают от завтрака.
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