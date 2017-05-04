Ученые развенчали миф о важности завтрака Британские ученые после проведенных исследований заявили, что теория о пользе завтрака – миф, сообщает newsmax.

Оказывается, что количество потребляемой днем пищи не зависит от утреннего завтрака и он не является пусковым механизмом метаболизма. По этой причине завтрак никак не может …