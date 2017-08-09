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Бункер S

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Материалы по теме:

Netflix покажет фильм про допинг в российском спорте

Netflix покажет фильм про допинг в российском спорте

Американская компания Netflix заплатила $5 миллионов за право на демонстрацию документального фильма под названием «Икар», где рассказывается о допинге в российском спорте. Об этом информируют зарубежные издания. Эта сделка признана одной из наиболее крупных за всю многолетнюю историю документального кино.

26 января 2017, 10:06
Появился новый трейлер фильма Спилберга «Большой и добрый великан»

Появился новый трейлер фильма Спилберга «Большой и добрый великан»

В Интернете опубликован новый трейлер полнометражного фильма «Большой и добрый великан» (The BFG). Он снят по одноименной книге писателя Роальда Даля (Roald Dahl). Продюсер и режиссер – Стивен Спилберг (Steven Spielberg).

В книге и фильме рассказана история девочки-сироты Софи 
6 апреля 2016, 01:20
Вышел новый тизер «Алисы в Зазеркалье» от Disney

Вышел новый тизер «Алисы в Зазеркалье» от Disney

Американская кинокомпания Disney опубликовала в Интернете новый трейлер фильма «Алиса в Зазеркалье» (Alice Through The Looking Glass). Это продолжение фильма «Алиса в Стране чудес» (Alice in Wonderland), который в 2010 году снял режиссер Тим Бёртон (Tim Burton). В работе над 
14 марта 2016, 03:01
СМИ сообщили о запуске Netflix в России в январе 2016 года

СМИ сообщили о запуске Netflix в России в январе 2016 года

Популярный в Соединенных Штатах онлайн-кинотеатр Netflix начнет работать в РФ с января 2016 года на Smart TV и некоторых ТВ-приставках. Такую информацию, в частности, распространили "Известия", ссылаясь на различные источники.
Пока неизвестно, будет ли Netflix локализован для российского рынка, появится 
30 декабря 2015, 09:35
Disney снимет полнометражный приквел к мультфильму «Аладдин»

Disney снимет полнометражный приквел к мультфильму «Аладдин»

"Джинны" станут историей одноименного героя из сказки про Аладдина. Лента расскажет о том, как магический персонаж попал в лампу и что с ним было до встречи с новым другом.

Создатели картины, возможно, займутся и сиквелом "Джиннов", информация об этом 
16 июля 2015, 12:08
Лишняя секунда привела к сбою в работе Twitter и Instagram

Лишняя секунда привела к сбою в работе Twitter и Instagram

Пользователи популярных соцсетей «Инстаграм» и «Твиттер», Reddit, Foursquare, LinkedIn, интернет-сервисов Pinterest и Netflix, ОС Android и других пострадали от введенной накануне лишней секунды. Напомним, она была добавлена для синхронизации мировых часов и всемирного времени.

Сбой продолжался примерно 40 минут. 
2 июля 2015, 06:51
Спилберг впервые будет работать с Walt Disney

Спилберг впервые будет работать с Walt Disney

Стивен Спилберг в первый раз за свою режиссерскую карьеру будет сотрудничать с компанией Disney. Он займется экранизацией книги Роальда Даля "БДВ, или Большой и добрый великан". Как отметил сам Спилберг, за более чем сорок лет карьеры он многократно выступал продюсером 
15 апреля 2015, 11:00
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