Американская кинокомпания Disney опубликовала в Интернете новый трейлер фильма «Алиса в Зазеркалье» (Alice Through The Looking Glass). Это продолжение фильма «Алиса в Стране чудес» (Alice in Wonderland), который в 2010 году снял режиссер Тим Бёртон (Tim Burton). В работе над …