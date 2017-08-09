Стивен Спилберг в первый раз за свою режиссерскую карьеру будет сотрудничать с компанией Disney. Он займется экранизацией книги Роальда Даля "БДВ, или Большой и добрый великан". Как отметил сам Спилберг, за более чем сорок лет карьеры он многократно выступал продюсером …