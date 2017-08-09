Один из самых больших конгломератов в индустрии развлечений The Walt Disney Company заявил о прекращении сотрудничества с мультимедийной компанией Netflix. Это, в частности, объясняется запуском в 2019 году собственного стримингового проекта.
Изначально сервис будет транслироваться для аудитории Соединенных Штатов. В перспективе вещание будет осуществляться и на другие страны.
По словам главы Disney Роберта Айгера, за время сотрудничества с Netflix сложились весьма крепкие партнерские отношения, но теперь их пути расходятся. В Disney говорят о серьезных инвестициях в новые проекты. Студия собирается снимать новые сериалы и фильмы, эксклюзивный показ которых рассчитан на новый стриминг-сервис.
По мнению ряда экспертов, Netflix будет непросто пережить разлуку с программами Disney, ведь они на телеканале считались одними из наиболее востребованных. Сразу после заявления Disney рейтинг программ сервиса снизился на 5 процентов.
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