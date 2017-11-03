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В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В российской столице появится первый каршеринг с автомобилями LADA

В столице РФ запланирован запуск "бюджетного" каршеринга. Как сообщают отечественные агентства, оператор "Карусель" собирается использовать российские модели LADA Granta, что заметно удешевит услугу повременной аренды машин.  Скорее всего, компания будет приобретать LADA Granta в сборке Comfort. Эти транспортные средства имеют 

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Составлен ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе

Составлен ТОП-5 самых ожидаемых новинок автосалона в Лос-Анджелесе

Международный автосалон в Лос-Анджелесе будет последним крупным мировым мотор-шоу в 2017-м. Эксперты английского специализированного издания Autocar представили ТОП-5 наиболее ожидаемых моделей, дебют которых пройдет уже 18 ноября.
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Электромобилизация: В России намерены стимулировать спрос на авто с электрическими двигателями

Электромобилизация: В России намерены стимулировать спрос на авто с электрическими двигателями

Кабмин собирается ввести механизмы поддержки для россиян, приобретающих машины с электрическими двигателями. О предполагаемом материальном стимулировании покупателей электрокаров рассказали отечественные СМИ.
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В Самаре дальнобойщики выступили против системы «Платон»

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Самара утром в четверг стала эпицентром протеста дальнобойщиков против системы "Платон". В столицу 63-го региона прибыла колонна активистов "Объединения Перевозчиков России".
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Суд признал координатора акций оренбургских дальнобойщиков невиновным

В Оренбурге оправдали координатора акций дальнобойщиков. Накануне состоялось очередное судебное заседание по делу Алексея Губанцова. Ранее его оштрафовали на 10 тысяч рублей за несанкционированный пикет на Загородном шоссе, который был организован против введения системы «Платон». Правоохранители представили Фемиде доказательства, что 
13 января 2016, 12:33
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