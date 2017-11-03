Всемирно известная корпорация Ford разработала особый головной убор для водителей-дальнобойщиков, рассказывает Fast Company. Универсальная кепка является одновременно будильником. В ней включается громкий сигнал, если датчики получают информацию, что водитель задремал либо уже заснул. Испытания новинки, которой дали наименование SafeCap, стартуют в Бразилии.
Как гласит статистика, на планете каждое пятое ДТП происходит по вине уснувшего водителя.
Ряд нынешних транспортных средств имеет системы контроля состояния водителя с видеокамерами. Они недешевы, и далеко не все компании их приобретают.
В разработке Ford, о которой идет речь, в кепку встроен специальный контроллер, яркий светодиод, акселерометр и гироскоп. В комплексе со специальной программой они дают возможность держать действия водителя под полным контролем. При этом, как утверждается, новинка будет дешевле существующих аналогов.
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