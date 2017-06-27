Загадочный предмет, упавший на крышу сарая в Нидерландах в этом году, ученые признали метеоритом, возраст которого 4,5 млрд лет. О результатах исследования сообщает Dutch News.
Напомним, что в этом году таинственный объект весом около 500 граммов пробил крышу сарая в голландском населенном пункте Брук. Хозяева постройки передали непонятно откуда свалившийся камень ученым для исследований. И вот эксперты пришли к неожиданному выводу. Находка представляет собой так называемый хондрит шестого типа, возраст которого сопоставим с возрастом Солнечной системы.
Этот объект из района между Марсом и Юпитером, где имеется большое количество космического мусора и небольших планет. Как поясняют ученые, хондритами называют метеориты, которые содержат хондры - эллиптические образования диаметром 1 мм. Считается, что хондриты образовались из протопланетного облака, которое окружало Солнце. Теперь уникальный в своем роде метеорит собирается выкупить один из голландских музеев.
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