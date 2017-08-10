Сервис Airbnb разместил объявление о краткосрочной аренде двухэтажного дома в нью-йоркском районе Куинс, где прошли детские годы будущего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Как отмечает портал Newsday, объявление является подлинным, и все желающие за 725 долларов за ночь получат возможность полежать в ванной, где купался маленький Трамп, позавтракать на его кухне, а также поспать на той же самой кровати.
В доме много личных вещей, которыми пользовался будущий президент. Стены украшают оригинальные фотографии и автографы с пожеланиями людей, которые бывали здесь.
Одним из экспонатов является картонная фигура американского президента в полный рост, размещенная в гостиной. В распоряжении гостей пять спален, три ванных комнаты, 17 кроватей. В особняке запрещено курить, устраивать вечеринки, а кроме того, сюда нельзя приезжать с домашними животными.
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