Группа археологов в процессе раскопок в турецком Газиантепе нашла необычный символ на древней амфоре. На сосуде был изображен своеобразный смайлик, сообщает Nation News.
Изображение не имеет аналогов, утверждают эксперты. Прежде они ничего подобного не обнаруживали. Сейчас ученые ломают головы над тем, каким смысловым содержанием был наделен нанесенный на кувшин символ.
Уже установлено, что древняя амфора была сделана примерно в 1700 году до нашей эры. Сосуд мог применяться жителями для хранения шербета.
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