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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 июля 2017г  
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Цифры. Эфир передачи от 18 июля 2017г 
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В Башкирии обнаружено поселение времен Золотой Орды

В Башкирии обнаружено поселение времен Золотой Орды

В ходе археологических работ близ столицы Башкирии ученые обнаружили поселение времен Золотой Орды. В руках исследователей оказались ценнейшие артефакты – керамика, холодное оружие и т.п..
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14 июля 2017, 09:19
Археологи раскрыли тайну «Дома мертвых» вблизи Стоунхенджа

Археологи раскрыли тайну «Дома мертвых» вблизи Стоунхенджа

Английские ученые установили, что находящийся в графстве Уилтшир так называемый «Дом мертвых» содержит останки древних строителей, которые сооружали Стоунхендж. Недавние исследования знаменитого археологического памятника проводились, в том числе, при помощи беспилотника, представившего детальную картину расположения составных частей исторического объекта.
На 

13 июля 2017, 10:12
На Ямале при раскопках найдены археологические артефакты

На Ямале при раскопках найдены археологические артефакты

Ученые обнаружили следы пребывания древних рыболовов и охотников всего в нескольких километрах от окружного центра. Открытие уже названо уникальным, оно обещает пролить свет на многие исторические тайны.
Это место расположено в устье реки Полуй и является археологическим памятником под названием 

12 июля 2017, 11:16
Привет из прошлого: Наскальные рисунки, оставленные 14 тысяч лет назад, обнаружены в Испании

Привет из прошлого: Наскальные рисунки, оставленные 14 тысяч лет назад, обнаружены в Испании

Пятнадцать изображений возрастом порядка 14 тысяч лет обнаружили археологи в одной из пещер на территории испанского региона Гипускоа. Как рассказывают зарубежные научные издания со ссылкой на руководителя экспедиции Диего Гарате, благодаря стабильной температуре и соответствующему уровню влажности в пещере рисунки 

11 июля 2017, 02:04
Археологи в Египте обнаружили скелет русалки

Археологи в Египте обнаружили скелет русалки

Необычный скелет женщины, обнаруженный учеными в Египте, привлек внимание биологов. Ряд исследователей всерьез задумались над тем, что в глубинах Мирового океана действительно могут жить таинственные существа.
Во многих мировых культурах есть предания о русалках. Где-то о них рассказывают как о 

7 июля 2017, 03:28
Более 200 туристов не могут улететь из Самары в Турцию

Более 200 туристов не могут улететь из Самары в Турцию

В самарском аэропорту снова задерживается рейс. 236 пассажиров не могут улететь в турецкую Анталью. Вылет назначен на вторник, 27 июня. Изначально отправление было запланировано на 1:30. Однако самолет вовремя не предоставили. Ожидается, что вылет состоится после двух часов дня. По 

27 июня 2017, 11:44
Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию

Туристы из Самары 8 часов ждали вылета в Турцию

Вылеты нескольких авиарейсов были задержаны с 5 по 8 мая в аэропорту Курумоч. Как заявил СМИ помощник Куйбышевского транспортного прокурора Максим Ворошилов, 5 мая в 19:00 с задержкой на 7 часов 20 минут из аэропорта Курумоч вылетел самолет "А-321" со 

10 мая 2017, 12:12
Самарских аграриев простимулируют турки

Самарских аграриев простимулируют турки

Решение, которое может стимулировать агропромышленный комплекс Самарской области, принято правительством Турции. Импорт отечественной пшеницы в эту страну теперь будет вестись без ограничений.
Напомним, в марте турецкие власти приостановили выдачу лицензий на беспошлинный ввоз на свою территорию российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного 

5 мая 2017, 05:19
И снова Турция: названы самые популярные направления на майские праздники

И снова Турция: названы самые популярные направления на майские праздники

Наиболее востребованным направлением у отечественных туристов, которые задумали на майские праздники отдохнуть за границей, оказалась Турция. Как сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России, 30–35% выбрали именно этот вариант.
Если говорить о внутреннем туризме, то здесь лидеры традиционные - Краснодарский край и 

28 апреля 2017, 04:32
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