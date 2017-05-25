Исследователи полагают, что впадину Данакил, расположенная на территории Эфиопии, с полными основаниями можно считать самой «инопланетной» точкой на Земле. По мнению экспертов, здесь существует не менее трех экстремальных экосистем, которые имитируют жизнь в космосе. Вообще, это место до сих пор …