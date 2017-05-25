В этой своеобразной «галерее» древние люди создавали картины и занимались приготовлением красок в течение 4,5 тыс. лет. Об открытии специалисты рассказали в издании PLoS One.
По словам ученых, все мастера, творившие в пещере в разные периоды, примерно одинаково изготовляли охру и применяли ее, передавая тайну технологии из поколения в поколение. Археологи извлекли из пещеры порядка 40 кг кусочков охры. Кроме того, найдены многочисленные "палитры", рубила, костяные "кисточки" и другие инструменты, применявшиеся древними мастерами. Также обнаружены следы рисунков на стенах пещеры, о которых сообщали французские путешественники еще в начале двадцатого столетия.
Открытие уже названо сенсационным, оно наделало много шума в научной среде. По словам экспертов, поиск связей между авторами наскальных рисунков в других уголках мира поможет лучше понять то, как человечество колонизировало Землю после исхода из Африки.
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