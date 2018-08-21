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Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году
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8 августа 2018, 10:45
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Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы
Самарские власти намерены привести в порядок парк метрополитена. Для обновления рассматривались два варианта: ремонт имеющихся вагонов, либо получение на безвозмездной основе вагонов «Русич» из Москвы.
В итоге было решено провести ремонт наличного состава. Обслуживание «Русичей» потребовало бы переоснащения ремонтной …
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17 июля 2018, 01:15
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Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре
В Самаре обновят проект новой станции метро. Как уже сообщалось ранее, 11-ю по счету станцию городского метрополитена – «Самарскую» предполагается построить в районе Самарской площади. Корректировку проекта за 178 миллионов рублей выполнит компания «Волгантрансстрой-проект», победившая по результатам тендера. Информация опубликована …
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26 июня 2018, 01:24
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В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре
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13 июня 2018, 11:47
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Ученые: распространение ВИЧ в США началось в Нью-Йорке
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27 октября 2016, 11:10
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Ученые предсказали затопление Нью-Йорка
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11 октября 2016, 07:41
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В Нью-Йорке демонтировали статую Ленина на крыше многоэтажки
В Нью-Йорке была демонтирована статуя Владимира Ленина. На протяжении 20 лет памятник украшал крышу многоэтажки на Манхэттене, превратившись в местную достопримечательность.
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21 сентября 2016, 05:40
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На шоу рэпера T.I. в Нью-Йорке началась стрельба, есть жертвы
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26 мая 2016, 04:51