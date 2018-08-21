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Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» могут завершить к 2019 году

Строительство станции метро «Алабинская» может быть окончательно завершено к весне 2019 года. Об этом рассказал директор компании «ВТС-Метро» Сергей Натальчук. Он отметил, что на окончание работ требуется 900 миллионов рублей. Исполнитель будет выбран осенью. Сейчас работы на объекте не ведутся.
8 августа 2018, 10:45
Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы

Почему в самарское метро не завезут вагоны из Москвы

Самарские власти намерены привести в порядок парк метрополитена. Для обновления рассматривались два варианта: ремонт имеющихся вагонов, либо получение на безвозмездной основе вагонов «Русич» из Москвы.

В итоге было решено провести ремонт наличного состава. Обслуживание «Русичей» потребовало бы переоснащения ремонтной 
17 июля 2018, 01:15
Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре

Названы сроки по проекту новой станции метро в Самаре

В Самаре обновят проект новой станции метро. Как уже сообщалось ранее, 11-ю по счету станцию городского метрополитена – «Самарскую» предполагается построить в районе Самарской площади. Корректировку проекта за 178 миллионов рублей выполнит компания «Волгантрансстрой-проект», победившая по результатам тендера. Информация опубликована 
26 июня 2018, 01:24
В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни матчей ЧМ будет продлена работа метро в Самаре

В дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Самаре будет продлена работа метрополитена. 17 июня, 21 июня, 25 июня, 28 июня, 2 июля и 7 июля он будет функционировать с 6:00 до 2 часов ночи, сообщает сайт муниципального предприятия.

Стоит 

13 июня 2018, 11:47
Ученые: распространение ВИЧ в США началось в Нью-Йорке

Ученые: распространение ВИЧ в США началось в Нью-Йорке

Ученые установили, что эпидемия ВИЧ пришла в Соединенные Штаты в начале 1970 годов через Нью-Йорк. Так утверждают специалисты из Университета Аризоны. Они опровергли версию о том, что вирус иммунодефицита человека принес в страну Гаэтан Дюга – бортпроводник компании Air Canada.

27 октября 2016, 11:10
Ученые предсказали затопление Нью-Йорка

Ученые предсказали затопление Нью-Йорка

Американские ученые утверждают, что через 100 лет Нью-Йорк может скрыться под водой. Уже в ближайшее время город будет подвергаться наводнениям в три раза чаще, а вода станет подниматься на 2,7 метра.
Причиной всех опасных явлений ученые называют повышение морского уровня 

11 октября 2016, 07:41
В Нью-Йорке демонтировали статую Ленина на крыше многоэтажки

В Нью-Йорке демонтировали статую Ленина на крыше многоэтажки

В Нью-Йорке была демонтирована статуя Владимира Ленина. На протяжении 20 лет памятник украшал крышу многоэтажки на Манхэттене, превратившись в местную достопримечательность.
Кому именно помешал вождь мирового пролетариата, остается загадкой. Впрочем, по данным местных СМИ, недавно здание поменяло владельца, сумма сделки 

21 сентября 2016, 05:40
На шоу рэпера T.I. в Нью-Йорке началась стрельба, есть жертвы

На шоу рэпера T.I. в Нью-Йорке началась стрельба, есть жертвы

Полиция Нью-Йорка проводит расследование по факту перестрелки на концерте рэпера T. I. Известно, что есть жертвы. Инцидент произошел на площадке «Ирвинг Плаза» (Irving Plaza) в ночь на среду. Во время шоу кто-то начал стрельбу в толпе перед сценой. По данным 
26 мая 2016, 04:51
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