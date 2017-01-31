Режиссер фантастической ленты "Аватар" Джеймс Кэмерон сказал в интервью, когда стартуют съемки второй части картины. По его словам, процесс может быть запущен в августе 2017 года.
Напомним, что год назад известный мастер кино уже называл примерные сроки начала работы над фильмом "Аватар-2". Тогда Кэмерон намеревался приступить к съемкам франшизы весной 2016-го.
Впоследствии мэтр подкорректировал планы, и для начала задумал написать сценарии сразу к нескольким очередным сериям. По его словам, он занимался созданием сценариев сразу к четырем новым частям "Аватара".
Недавно повяилась информация, что сценарий пятого «Аватара» завершен, и в скором времени кинорежиссер намерен появиться на съемочной площадке.
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