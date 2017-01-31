Netflix покажет фильм про допинг в российском спорте Американская компания Netflix заплатила $5 миллионов за право на демонстрацию документального фильма под названием «Икар», где рассказывается о допинге в российском спорте. Об этом информируют зарубежные издания. Эта сделка признана одной из наиболее крупных за всю многолетнюю историю документального кино. …