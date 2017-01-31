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Материалы по теме:

«Притяжение» стало новым лидером российского проката

«Притяжение» стало новым лидером российского проката

Результатом первых дней проката широко разрекламированной российской картины режиссера Федора Бондарчука «Притяжение» стали сборы в размере 400 миллионов рублей. Таким образом ленту признали новым лидером отечественного проката, ее показали в 1314 кинотеатрах страны.
Старт "Притяжения" попал в рейтинг наиболее кассовых 

30 января 2017, 03:13
Netflix покажет фильм про допинг в российском спорте

Netflix покажет фильм про допинг в российском спорте

Американская компания Netflix заплатила $5 миллионов за право на демонстрацию документального фильма под названием «Икар», где рассказывается о допинге в российском спорте. Об этом информируют зарубежные издания. Эта сделка признана одной из наиболее крупных за всю многолетнюю историю документального кино.

26 января 2017, 10:06
Объявлены номинанты на премию «Золотая малина — 2017»

Объявлены номинанты на премию «Золотая малина — 2017»

В США объявлены номинанты на премию за худшие достижения в киноискусстве «Золотая малина». В этот раз организаторы отошли от знакомого всем формата, и наряду с кинофильмами уделили внимание политическим лентам.
Среди претендентов на «Золотую малину» сразу в трех номинациях фигурирует 

24 января 2017, 02:19
Эксперты назвали самый кассовый российский фильм в 21 веке

Эксперты назвали самый кассовый российский фильм в 21 веке

Эксперты определили, какие российские фильмы начала 21 века популярны у зрителей больше других. Согласно опубликованному отечественными СМИ топ-5, самой кассовой картиной нашей киноиндустрии признан блокбастер Федора Бондарчука «Сталинград». Лента собрала в прокате $68 миллионов.
Далее в рейтинге идет заработавший $55,5 

23 января 2017, 10:01
Джеймс Кэмерон снимет еще четыре части «Аватара»

Джеймс Кэмерон снимет еще четыре части «Аватара»

Режиссер и продюсер Джеймс Кэмерон поведал зрителям, что планирует снять четыре части уже ставшего легендарным фантастического фильма. Они станут выпускаться каждые два года к американскому Рождеству в конце декабря, начиная с 2018-го. Эту информацию Кэмерон сообщил на фестивале CinemaCon – 

15 апреля 2016, 11:34
Продолжение «Аватара» начнут снимать в апреле

Продолжение «Аватара» начнут снимать в апреле

Джеймс Кэмерон вскоре приступит к съемкам сиквела всемирно известного блокбастера «Аватар», сообщает What Culture. Уже названа дата начала съемок — 15 апреля. Прежде говорилось, что работа над всеми тремя сиквелами «Аватара», которые Кэмерон намерен снять, станет осуществляться одновременно. Весенний этап 
2 февраля 2016, 10:31
Джеймс Кэмерон назвал дату начала съемок нового «Аватара»

Джеймс Кэмерон назвал дату начала съемок нового «Аватара»

Легендарный режиссер рассказал, что на данный момент закончена подготовка к началу съёмок «Аватара-2». Они стартуют в начале 2016 года. Еще Кэмерон открыл, когда фильм дойдет до зрителей.
По его словам, два года коллектив лучших профессиональных дизайнеров трудился над созданием и 
23 декабря 2015, 03:49
В 2016 году Люк Бессон начнет съемки научно-фантастического фильма

В 2016 году Люк Бессон начнет съемки научно-фантастического фильма

Уже известно его название - "Валериан и город 1000 планет". О своих планах Бессон рассказал на проходящем в настоящий момент в Сан-Диего фестивале "Комик-Кон".

Режиссер назвал предстоящую ленту самой рискованной за всю творческую жизнь. Также он сообщил, что первый 
13 июля 2015, 04:57
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