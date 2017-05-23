Американский яхтсмен Стивен Каммингс обратился в суд с иском на легендарного режиссера Джеймса Кэмерона с намерением взыскать с него $300 млн и авторские отчисления в размере 1% от сборов картины «Титаник». Мужчина говорит, что мэтр кино просто украл трагическую историю любви его предков, оказавшихся на борту корабля.
Как передает TMZ, однажды яхтсмен поведал приятелям о своих предках, которые находились на «Титанике». Во время катастрофы мужчина погиб, а его жена смогла выжить. По утверждению Каммингса, режиссер якобы услышал эту историю и взял за основу своего фильма-катастрофы.
Как известно, «Титаник» считался самой кассовой картиной в истории на протяжении двенадцати лет, пока рекорд не был побит другим фильмом Кэмерона «Аватар». Картина о гибели океанского лайнера получила 11 «Оскаров».
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