Тест: хорошо ли вы помните сериал «Игра престолов»? 14 апреля на телеэкраны выйдет первая из последних шести эпизодов сериала «Игра престолов». Они поставят точку в киноповествовании, за которым зрители следят с 2011 года. За это время в сериале сменилось огромное количество героев, с каждым из них связана собственная …