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Вышла последняя серия «Игры престолов»
20 мая телеканал показал заключительный эпизод одного из самых масштабных и дорогих сериалов последних лет «Игра престолов». Финал телесаги вызвал неоднозначную реакцию. Многие фанаты начали писать о том, что сериал, начинавшийся шедеврально, закончился совершенно бесславно и он заслуживает большего. Кого-то, …
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20 мая 2019, 12:31
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Американцы все чаще называют детей в честь персонажей «Игры престолов»
Все больше американских родителей называют детей в честь персонажей сериала «Игра престолов». Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на издание Business Insider. Одним из самых популярных имен в США по данным за прошлый год стала Арья. Так назвали 2 …
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13 мая 2019, 12:41
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Тест: хорошо ли вы помните сериал «Игра престолов»?
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14 апреля 2019, 08:42
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Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Игры престолов»
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14 января 2019, 12:54
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