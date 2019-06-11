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В Самаре вернут первоначальный облик фонтану 30-летия Победы за 30 млн рублей
В столице 63-го региона объявлены торги на ремонт фонтана 30-летия Победы, который располагается на улице Молодогвардейской напротив площади Славы. Подрядчику планируют заплатить 30 млн рублей из городского бюджета. Аукцион в электронной форме должен пройти 17 июня, говорится на сайте …
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29 мая 2019, 09:49
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Имущество «АвтоВАЗагрегата» уйдет с молотка
В Тольятти объявлены торги по продаже имущества банкротящегося «АвтоВАЗагрегата». Соответствующее сообщение появилось на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Конкурсный управляющий попытается найти покупателей на объекты недвижимости по адресу производства на Поволжском шоссе в Автограде. Начальная цена за все …
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7 мая 2019, 05:20
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В Британии продали серебряную фляжку погибшего пассажира «Титаника»
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29 апреля 2019, 04:02
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В Самаре молодой египтянин угнал такси, угрожая ножом
В столице 63-го региона завели уголовное дело на египтянина. В Куйбышевском районе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал 26-летнего мужчину, которого подозревали в угоне такси. По данным правоохранителей, на Новокуйбышевском шоссе злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у водителя одной из таксомоторных организаций …
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3 апреля 2019, 01:39
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16 млн рублей готовы потратить на обследование Фрунзенского моста
В Самаре потратят 16 млн рублей на испытания и первичное обследование сооружений нового Фрунзенского моста, говорится в сообщении на портале госзакупок. Подрядчика ищет областной Минтранс. Предстоит исследовать напряженно-деформированное состояние конструкций под воздействием временных нагрузок для выявления особенностей. При этом …
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26 марта 2019, 09:10
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Россия возобновила авиарейсы в Египет: сколько ехать самарцу?
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11 апреля 2018, 02:15
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Власти Египта надеются, что туризм в этом году выйдет на докризисный уровень
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24 января 2018, 10:03
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Прямые авиарейсы из России в Египет возобновят: комментарии самарских экспертов
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16 января 2018, 08:01
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Археологи собираются отыскать тайные комнаты в гробнице Тутанхамона
Ученые-археологи намерены продолжить исследование гробницы Тутанхамона. Они надеются отыскать секретные помещения, о которых еще не знают исследователи. Не исключено, что в процессе поисков будет обнаружена гробница царицы Нефертити.
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14 февраля 2017, 08:36
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