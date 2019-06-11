Власти Египта надеются, что туризм в этом году выйдет на докризисный уровень Власти Египта надеются, что к концу текущего года туристический поток в страну достигнет показателей докризисного 2010 года. Об этом заявил замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль. По его словам, только в 2017 году сектор вырос на 55% по сравнению …