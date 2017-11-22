Исследователи из Египта в Средиземном море нашли части трех кораблей периода Римской империи. Об этом рассказали зарубежные СМИ со ссылкой на агентство МЕНА.
Открытие было сделано близ Александрии. В том же месте были найдены фрагмент статуи, золотые монеты первого столетия до н.э., прочие артефакты той далекой эпохи.
Как отметили египетские исследователи, находки красноречиво говорят о том, что это регион откроет еще не одну историческую тайну. Специалисты надеются в ближайшее время найти фрагменты четвертого корабля. Основанием для такого прогноза является обнаружение в этом районе различных деревянных конструкций, которые явно имеют отношение к еще одному артефакту, покоящемуся на морском дне.
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