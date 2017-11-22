В Израиле аквалангисты-любители нашли клад из 2000 золотых монет Самый большой клад в истории Израиля найден на дне Средиземного моря любителями-аквалангистами. 2000 золотых монет были обнаружены в старой бухте Национального парка Кесарии, именно в этом месте ныряли молодые люди из местного дайверского клуба.

Поняв, что перед ними настоящие древние …