В Самаре фекалии из выгребной ямы могли попасть в питьевую воду … В Самаре фекалии могли попасть в питьевую воду, которую потребляют жители. По данным «РКС-Самара», на улицах Декоративной и Выгонной частные выгребные ямы находятся в 50 метрах от водовода с чистой питьевой водой, а на улице Третьей фекалии из выгребной ямы