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В Куйбышевском районе заработал пункт контроля качества воздуха
В Куйбышевском районе Самары начал работу пункт наблюдения за качеством атмосферного воздуха. Он может определить восемь веществ, которые загрязняют атмосферу. Четыре раза в день сюда приезжают наблюдатели, доставляют поглотительные устройства для отбора проб. Обработка образцов занимает восемь часов. За тестовый …
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4 июня 2019, 05:55
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В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца
Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на …
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23 мая 2019, 02:27
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22 мая в Самаре береговую линию должны очистить от мазута
В среду, 22 мая, начнется очистка береговой полосы от мазута, который угодил в ливневую канализацию в районе НФС-1. По словам главы Октябрьского района Александра Кузнецова, у насосно-фильтровальной станции были выстроены заграждения для сбора мазута. Ливневая система после самовольного сброса нефтепродуктов …
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22 мая 2019, 11:57
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В Самаре фекалии из выгребной ямы могли попасть в питьевую воду
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21 мая 2019, 05:31
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