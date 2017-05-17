Ученые назвали самое грязное место на нашей планете. Это остров Хендерсон в Тихом океане, который имеет площадь всего 3,7 гектара.
В процессе исследования, о котором рассказывают зарубежные издания, специалисты обнаружили на Хендерсоне порядка 38 миллионов кусков пластика разного объема общим весом 17,6 тонны. Плотность загрязнения – примерно 670 объектов на квадратный метр.
При этом ежедневно на пляж Хендерсона прибывает новый мусор – не менее двадцати «объектов», сообщают сотрудники Университета Тасмании. По ядовитому пластику ползают крабы, сооружая себе жилища в банках из под косметики и используя иной экологически вредный «строительный материал».
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