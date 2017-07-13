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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Компания Volvo установила рекорд Гиннеса по распаковке самой большой игрушки

Компания Volvo установила рекорд Гиннеса по распаковке самой большой игрушки

Компания Volvo привезла трехлетнему мальчику в Соединенных Штатах самую большую в мире коробку с машиной. Внутри находился настоящий грузовик. Распаковку «игрушки» официально зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса как наиболее масштабную за всю историю.
Возле дома ребенка, который с малых лет 

13 июля 2017, 09:19
NASA показало фото водопада из лавы на Марсе

NASA показало фото водопада из лавы на Марсе

Американское космическое агентство продемонстрировало фотографию Марса, на которой различимы следы водопада из лавы. Эксперты активно обсуждают полученное изображение.
По словам специалистов, новые снимки подтверждают тот факт, что лава на Марсе ведет себя подобно жидкой воде. Переливаясь через кратер вулкана четырьмя 

30 июня 2017, 09:17
СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году

СМИ: Земля погрузится во тьму на две недели в 2017 году

В ряде средств массовой информации появились сообщения, что по причине особого положения Юпитера и Венеры наша планета погрузится во тьму на 15 дней. При этом авторы публикаций ссылаются на экспертов американского космического ведомства или даже на экс-руководителя NASA Чарльза Болдена.

23 июня 2017, 07:57
NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне пытались уничтожить Землю

NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне пытались уничтожить Землю

Сенсационную версию, согласно которой метеорит на Челябинск в 2013 году скинули пришельцы, озвучил представитель американского космического агентства NASA. Участник четырех космических экспедиций Лерой Рассел Чиао утверждает, что падение гигантских Челябинского и Тунгусского метеоритов можно считать атакой инопланетян на нашу планету, 

21 июня 2017, 02:15
В NASA предрекли Земле полное затопление

В NASA предрекли Земле полное затопление

Коллектив исследователей из американского космического ведомства NASA представил весьма мрачный климатический прогноз на ближайшие годы. Как утверждают ученые, нашей планете с большой долей вероятности грозит полное затопление.
В процессе работы была проанализирована информация за последние 40 лет. Эксперты сделали вывод, 

20 июня 2017, 03:24
Porsche Cayenne въехал в Книгу Гиннеса: автомобиль отбуксировал 285-тонный самолет

Porsche Cayenne въехал в Книгу Гиннеса: автомобиль отбуксировал 285-тонный самолет

Porsche Cayenne угодил в книгу рекордов Гиннеса. Он отбуксировал в аэропорту Шарль-де-Голль самолет Airbus A380 массой 285 тонн.
Как поясняют эксперты, у Porsche Cayenne максимально допустимая нагрузка составляет 3,5 тонны. При этом транспортное средство смогло протащить аэробус на 43 метра 

2 мая 2017, 12:47
Самая короткая песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннеса

Самая короткая песня Pen-Pineapple-Apple-Pen попала в Книгу рекордов Гиннеса

Песня «Pen-Pineapple-Apple-Pen» японского диджея Piko-Taro оказалась в Книге рекордов Гиннеса. Продолжительность композиции - всего 45 секунд, информирует The Straits Times. Главный герой ролика в причудливой одежде поет о том, что случится, если соединить ананас, яблоко и ручку.
Как говорят специалисты, 

28 октября 2016, 01:56
В Сочи выступят циркачи из Книги рекордов Гиннесса

В Сочи выступят циркачи из Книги рекордов Гиннесса

С 18 июня по 29 июля в Сочи пройдет международная цирковая программа «Волшебная история». Светоцирковое шоу будет проходить в ледовом дворце «Большой», расположенном в Олимпийском парке. В нем свои таланты продемонстрируют профессионалы циркового искусства, получившие звания заслуженных артистов РФ, а также 
15 июня 2015, 02:37
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