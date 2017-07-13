Гигантское и не знающее аналогов необычное устройство уже попало в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой и мощный водяной пистолет в мире. Идея создания этой конструкции, которая функционирует по тому же принципу, что и обыкновенный водяной пистолет, пришла бывшему специалисту американского космического агентства NASA Марку Роберу.
Принцип действия огромной игрушки аналогичен одной из любимых детских забав, за исключением применения в рекордсмене баллона со сжатым азотом. Это дает возможность струе воды выходить из пистолета со скоростью 437 км/ч. Как отмечается, она может разбить стекло, арбуз, банку и многое другое.
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