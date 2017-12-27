Соковыжималка Juicero, сконструированная для извлечения жидкости из пакетов с фруктовым пюре от этого же бренда, признана экспертами наиболее бесполезным изобретением уходящего года. Об этом рассказывается на страницах Gizmodo со ссылкой на составленный специалистами рейтинг самых ненужных технических новинок.
По словам составителей этого необычного перечня, пользователи сразу выяснили, что сами могут выжимать сок из пакетов руками, не применяя недешевое устройство. Стоимость этого «чуда техники» - $700.
Далее в антирейтинге расположилась инициатива Bodega, согласно которой разные автоматы можно устанавливать в своем жилище. Многие пользователи раскритиковали в Сети данную идею, назвав при этом несуразным для жителей Латинской Америки название проекта, которое на испанском означает «погреб» или «подвал».
Замыкает тройку самых ненужных изобретений палатка-антистресс. Создатели этой новинки рекомендуют использовать простую палатку для отдыха на природе даже в рабочем офисе, если сотрудник вдруг испытывает стресс и хочет прийти в норму.
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