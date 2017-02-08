В Интернете появился составленный зарубежными экспертами рейтинг государств с наиболее дорогим обслуживанием машин. На первой строке списка расположилась Норвегия.
Ситуацию изучали специалисты аналитического агентства LeasePlan. По их данным, в сумму около 710 евро обходится среднестатистическому норвежцу ежемесячное содержание транспортного средства. Увеличение данной цифры произошло после перевода водителей с бензиновых моделей на электрические или гибридные автомобили. В свою очередь, это вызвано тенденцией на снижение загрязненности окружающей среды.
«Серебро» в списке досталось Голландии, где сумма ежемесячного обслуживания – 695 евро. Замыкает топ-3 Бельгия, в которой водители бензиновых автомобилей расходуют 547 евро.
Наиболее доступной страной для использования моделей с бензомотором считается Венгрия. Здесь ежемесячное содержание машины обходится в 360 евро.
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