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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Стали известны российские цены на хэтчбек Kia Picanto

Стали известны российские цены на хэтчбек Kia Picanto

Представители южнокорейского концерна Kia Motors назвали цены на обновленную версию хэтчбэка Kia Picanto для РФ. Автомобиль имеет передний привод, 2 типа бензинового атмосферного двигателя (механика и автомат) и 2 типа трансмиссий на выбор автолюбителя.
Стоимость базовой версии Classic - 549,9 

24 мая 2017, 12:09
Обновленный кроссовер Honda HR-V готовят к выходу на мировой рынок

Обновленный кроссовер Honda HR-V готовят к выходу на мировой рынок

Японский концерн Honda планирует вывести на мировой авторынок обновлённый кроссовер HR-V. Рестайлинговый Honda HR-V оснастят полностью светодиодной головной оптикой и задними фарами с новой структурой LED-матриц.
Интерьер автоновинки также претерпел изменения. Специалисты, в частности, применили более качественные материалы отделки и 

23 мая 2017, 05:05
Составлен рейтинг самых популярных внедорожников с пробегом в России

Составлен рейтинг самых популярных внедорожников с пробегом в России

Аналитики «Автостата» представили свою версию топ-10 наиболее востребованных у россиян внедорожников с пробегом по результатам 1-го квартала 2017-го. На первой строчке списка российская Lada 4х4.
По статистике, объем рынка подержанных моделей этого внедорожника в январе-марте составил 22,2 тыс. экземпляров, что 

22 мая 2017, 05:22
В Самаре прошла выставка ретроавтомобилей

В Самаре прошла выставка ретроавтомобилей

Всего на выставке ретроавтомобилей в самарском парке "Дружба" представлено около 50 машин. Несколько иномарок и почти полная линейка советского автопрома. Все экспонаты - на ходу. Их привезли энтузиасты не только из областной столицы, но и из Тольятти, Новокуйбышевска и Ульяновска.

22 мая 2017, 02:33
Составлен рейтинг самых экономичных кроссоверов

Составлен рейтинг самых экономичных кроссоверов

Рейтинг самых экономичных по расходу топлива кроссоверов составило издание motor1. На первом месте в этом перечне расположилась Mazda CX-3, потребляющая 7,45 литра топлива на 100 км.
Вторую и третью позиции заняли Honda HR-V и Honda CR-V с расходом в 8,4 

19 мая 2017, 09:21
Аналитики назвали самые экономные авто на российском рынке

Аналитики назвали самые экономные авто на российском рынке

Эксперты назвали самые экономные автомобили в России. При этом во внимание аналитики принимали прежде всего цену транспортного средства и его расход топлива.
Лидером списка стала российская модель Lada Granta. Ее 8-клапанный 1,6-литровый двигатель имеет расход топлива 6,5 литров на 100 

16 мая 2017, 07:54
Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Назван ТОП-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Аналитики отечественного автомобильного рынка представили рейтинг наиболее продаваемых кроссоверов в прошлом месяце. На лидерской позиции уверенно укрепился корейский Hyundai Creta.
Спрос на эту модель в апреле составил в России 4 583 единицы. Это заметно опережает показатели занявшего второе место Renault 

12 мая 2017, 09:26
Объявлены сроки старта продаж Hyundai Sonata в России

Объявлены сроки старта продаж Hyundai Sonata в России

Представители российского подразделения компании Hyundai назвали сроки старта продаж двух автоновинок Hyundai I30 и Sonata. Летом отечественные дилеры получат компактные i30, а седан Sonata прибудет в РФ в сентябре.
Некоторое время назад корпорация из Южной Кореи вывела с российского авторынка 

4 мая 2017, 09:21
Mitsubishi вернет на российский рынок внедорожник Pajero

Mitsubishi вернет на российский рынок внедорожник Pajero

Реализация внедорожника Mitsubishi Pajero IV возобновится в РФ в мае. Речь идет о модели с 3-литровым бензомотором мощностью 174 л.с. и с 5-ступенчатой АКПП.
Внедорожник появится в трех комплектациях: Intense, Instyle и Ultimate. Цена транспортного средства - от 2,7 до 

18 апреля 2017, 09:36
Названа дата старта продаж KIA Picanto нового поколения в России

Названа дата старта продаж KIA Picanto нового поколения в России

Старт продаж хэтчбека KIA Picanto новой генерации на отечественном авторынке назначен на июнь. Как рассказывают российские СМИ, транспортное средство для РФ станут выпускать на калининградском предприятии.
С выходом нового Picanto на конвейер все представленные на нашем рынке модели KIA будут 

14 апреля 2017, 01:43
Обновлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России

Обновлен рейтинг самых продаваемых кроссоверов в России

Согласно последним оценкам аналитиков, Hyundai Creta остается самым продаваемым кроссовером на отечественном рынке. Это было установлено по результатам первого весеннего месяца, заявили в Ассоциации Европейского Бизнеса.
В марте объем продаж этой модели от южнокорейского автопроизводителя составил 4 725 единиц. Далее в 

11 апреля 2017, 11:22
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