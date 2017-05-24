Toyota Corolla сохраняет лидирующую позицию в мире по количеству проданных экземпляров. Как показывают статистические данные, за первые три месяца 2017 года семейство японских авто разошлось числом 297 471 экземпляр. Это только на 0,9% ниже аналогичного прошлогоднего показателя, но гораздо лучше, чем у других популярных моделей, информирует портал focus2move.
На втором месте в списке семейство пикапов Ford F-Series (244 709 реализованных машин). «Бронза» досталась Volkswagen Golf с 220 140 продажами. Далее в рейтинге идет кроссовер Honda CR-V, а также Honda Civic.
Среди наиболее востребованных транспортных средств также называют Toyota RAV4, Ford Focus, Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan, Toyota Hilux и другие. Кстати, российские автомобили не представлены даже в топ-100.
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