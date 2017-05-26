Английские эксперты в ходе недавних исследований установили, что наибольшей популярностью пользуются машины черного цвета. Причем это относится не только к жителям Великобритании.
При большом выборе цветового решения автолюбители отдают предпочтение брутальным оттенкам, в большинстве случаев игнорируя вызывающие тона. Такой вывод был сделан на основе анализа запросов в Сети.
Свыше 22% пользователей интересовались черными автомобилями. На втором по популярности месте (около 21%) транспортные средства, кузов которых покрыт серебристой краской. Топ-3 замыкает синий цвет (17%).
Что касается России, то здесь общемировая тенденция оказалась бессильна. В нашей стране наиболее популярными оказались белые машины.
|
Дело семейное: Forbes назвал богатейших наследников России
Журнал Forbes представил очередной перечень наследников самых состоятельных российских бизнесменов. В рейтинг вошли 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд.
|
26 мая 2017, 10:33
|
Эксперты назвали марки самых популярных в России автомобилей
Эксперты назвали наиболее популярные у отечественных автолюбителей марки машин. Анализ текущей ситуации провели специалисты "Авто Mail.Ru". В опросе участвовали 11 тысяч россиян.
|
25 мая 2017, 05:27
|
Новый российский внедорожник «Сталкер» создадут на базе «Нивы»
Росстандарт одобрил выпуск партии из 150 автомобилей «Сталкер». Эта модель была разработана в начале 2000-х тольяттинской компанией «Лада-Тул». Впрочем, в тот период не хватило средств, чтобы наладить массовое производство.
|
25 мая 2017, 08:53
|
Эксперты назвали самые популярные автомобили мира в 2017 году
|
24 мая 2017, 05:14
|
Стали известны российские цены на хэтчбек Kia Picanto
|
24 мая 2017, 12:09
|
Минтруд составил рейтинг самых высоких и низких зарплат россиян
Эксперты Минтруда представили рейтинг самых высоких и низких зарплат в Российской Федерации. По информации аналитиков министерства, в прошлом году больше всех зарабатывали россияне, задействованные в финансовой сфере, а меньше всех —в сельском хозяйстве.
|
23 мая 2017, 11:20
|
Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5
|
22 мая 2017, 10:26
|
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве
|
18 мая 2017, 05:20
|
Ученые могут определять талант людей по цвету глаз
|
26 декабря 2016, 01:30
|
У домов в каждом районе Самары будет свой цвет
В Самаре владельцев магазинов и офисов на первых этажах домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов будущего ЧМ-2018, обяжут оформить фасады в один цвет. Такая мера предусмотрена в архитектурно-художественной концепции благоустройства города.
Документ предусматривает типовые дизайнерские решения по районам и улицам. …
|
18 ноября 2016, 10:49
|
Ученые: Синий цвет помогает людям принимать важные решения
Ученые продолжают исследовать воздействие того или иного цвета на поведение человека. Как известно, красный считается цветом агрессии и ярких эмоций. Зеленый наоборот успокаивает. Теперь аризонские ученые опубликовали свои исследования по поду синего света.
|
15 июня 2016, 04:06
|
Сбербанк - зеленый, Газпром - синий
Три крупные российские компании запатентовали свои фирменные цвета в качестве товарных знаков. Речь идет о Сбербанке, "Газпроме" и МТС. Соответствующие записи внесены в базы данных Роспатента. Теперь фирменным цветом Сбербанка считается «зеленый цвет, соответствующий Pantone 349», "Газпрома" - «синий, Pantone …
|
15 февраля 2016, 06:07