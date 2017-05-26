Отечественные издания рассказали о наиболее необычных именах детей, появившихся на свет с начала этого года в российской столице. В частности, в перечень вошли Лавр, Ахиллес, Потап и Ума, информирует сайт московского правительства.

Кроме того, в списке нетипичных имен фигурируют два …