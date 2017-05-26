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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Дело семейное: Forbes назвал богатейших наследников России

Дело семейное: Forbes назвал богатейших наследников России

Журнал Forbes представил очередной перечень наследников самых состоятельных российских бизнесменов. В рейтинг вошли 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд.
В списке фигурируют 47 детей предпринимателей. При этом журналисты считали только признанных наследников.
На первой 

26 мая 2017, 10:33
Эксперты назвали марки самых популярных в России автомобилей

Эксперты назвали марки самых популярных в России автомобилей

Эксперты назвали наиболее популярные у отечественных автолюбителей марки машин. Анализ текущей ситуации провели специалисты "Авто Mail.Ru". В опросе участвовали 11 тысяч россиян.
В Москве и Северной столице не представилось возможным установить явного фаворита. При этом было отмечено, что жители обоих 

25 мая 2017, 05:27
Новый российский внедорожник «Сталкер» создадут на базе «Нивы»

Новый российский внедорожник «Сталкер» создадут на базе «Нивы»

Росстандарт одобрил выпуск партии из 150 автомобилей «Сталкер». Эта модель была разработана в начале 2000-х тольяттинской компанией «Лада-Тул». Впрочем, в тот период не хватило средств, чтобы наладить массовое производство.
Автоновинка получит 1,7-литровый мотор и 5-ступенчатую АКПП. Внедорожник выполнен на каркасе 

25 мая 2017, 08:53
Эксперты назвали самые популярные автомобили мира в 2017 году

Эксперты назвали самые популярные автомобили мира в 2017 году

Toyota Corolla сохраняет лидирующую позицию в мире по количеству проданных экземпляров. Как показывают статистические данные, за первые три месяца 2017 года семейство японских авто разошлось числом 297 471 экземпляр. Это только на 0,9% ниже аналогичного прошлогоднего показателя, но гораздо лучше, 

24 мая 2017, 05:14
Стали известны российские цены на хэтчбек Kia Picanto

Стали известны российские цены на хэтчбек Kia Picanto

Представители южнокорейского концерна Kia Motors назвали цены на обновленную версию хэтчбэка Kia Picanto для РФ. Автомобиль имеет передний привод, 2 типа бензинового атмосферного двигателя (механика и автомат) и 2 типа трансмиссий на выбор автолюбителя.
Стоимость базовой версии Classic - 549,9 

24 мая 2017, 12:09
Минтруд составил рейтинг самых высоких и низких зарплат россиян

Минтруд составил рейтинг самых высоких и низких зарплат россиян

Эксперты Минтруда представили рейтинг самых высоких и низких зарплат в Российской Федерации. По информации аналитиков министерства, в прошлом году больше всех зарабатывали россияне, задействованные в финансовой сфере, а меньше всех —в сельском хозяйстве.
Если говорить о первом направлении, то средний 

23 мая 2017, 11:20
Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

Рассекречены рублевые цены всех модификаций OnePlus 5

В следующем месяце корпорация OnePlus официально представит новый флагманский смартфон, который будет продаваться в Соединенных Штатах, Европе, РФ, КНР и ряде других стран. Инсайдеры информируют, что модель OnePlus 5 будет доступна в трех модификациях. Стоимость в США базовой модели с 

22 мая 2017, 10:26
Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве

Названы самые необычные имена для новорожденных в Москве

Отечественные издания рассказали о наиболее необычных именах детей, появившихся на свет с начала этого года в российской столице. В частности, в перечень вошли Лавр, Ахиллес, Потап и Ума, информирует сайт московского правительства.
Кроме того, в списке нетипичных имен фигурируют два 

18 мая 2017, 05:20
Ученые могут определять талант людей по цвету глаз

Ученые могут определять талант людей по цвету глаз

Американские ученые из Кентукки в процессе исследования установили связь между цветом радужной оболочки глаз и талантами человека. Самыми одаренными и благополучными, согласно этой версии, признаны голубоглазые люди.
По словам исследователей, они более успешны в жизни. Кроме того, люди с голубыми 

26 декабря 2016, 01:30
У домов в каждом районе Самары будет свой цвет

У домов в каждом районе Самары будет свой цвет

В Самаре владельцев магазинов и офисов на первых этажах домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов будущего ЧМ-2018, обяжут оформить фасады в один цвет. Такая мера предусмотрена в архитектурно-художественной концепции благоустройства города.

Документ предусматривает типовые дизайнерские решения по районам и улицам. 
18 ноября 2016, 10:49
Ученые: Синий цвет помогает людям принимать важные решения

Ученые: Синий цвет помогает людям принимать важные решения

Ученые продолжают исследовать воздействие того или иного цвета на поведение человека. Как известно, красный считается цветом агрессии и ярких эмоций. Зеленый наоборот успокаивает. Теперь аризонские ученые опубликовали свои исследования по поду синего  света.
Они утверждают, что он способствует концентрации внимания. 

15 июня 2016, 04:06
Сбербанк - зеленый, Газпром - синий

Сбербанк - зеленый, Газпром - синий

Три крупные российские компании запатентовали свои фирменные цвета в качестве товарных знаков. Речь идет о Сбербанке, "Газпроме" и МТС. Соответствующие записи внесены в базы данных Роспатента. Теперь фирменным цветом Сбербанка считается «зеленый цвет, соответствующий Pantone 349», "Газпрома" - «синий, Pantone 
15 февраля 2016, 06:07
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