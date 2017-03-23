Москва поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира Российская столица поднялась на 15 позиций в рейтинге самых дорогих городов мира, оказавшись на 98-й позиции. Как информируют отечественные СМИ со ссылкой на исследование агентства "Economist Intelligence Unit (EIU)", это говорит о существенном росте стоимости жизни в Москве.

В тройку …