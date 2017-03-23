На первой позиции рейтинга находятся автомобили марки Lexus. «Серебро» получила Toyota Prius 4-го поколения.
Третье место у автомобилей компании Buick из Соединенных Штатов. Audi и Mazda получили четвертое и пятое место соответственно.
По словам экспертов, при составлении этого рейтинга они принимали во внимание расходы на обслуживание автомобилей. Кроме того, учитывалось число обращений автовладельцев в сервисный центр.
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