Международная группа исследователей, проанализировав порядка 150 мегаполисов в разных странах мира, назвала самый комфортный для жизни город на планете. Победителем оказался австралийский Мельбурн.
Этот город получает титул самого лучшего для проживания населенного пункта в седьмой раз. Он является столицей штата Виктория, численность населения в нем превышает 4,2 млн человек.
Для определения степени комфортности эксперты брали во внимание обеспечение безопасности жителей, уровень здравоохранения, образования и культуры, состояние экологии и инфраструктуры. В топ-3 также вошли австрийская Вена и канадский Ванкувер.
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