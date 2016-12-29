Этого события ждали многие автолюбители во всем мире. Первый серийный внедорожник Maserati Levante будет представлен в марте 2016-го. Интерес к автоновинке профессионалы проявляют давно. Производство первой партии стартует уже в самое ближайшее время, а готова она будет в феврале. Об …