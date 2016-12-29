Эксперты назвали самые красивые автомобили, появившиеся в 2016 году. По сведениям издания Autoexpress, в рейтинг вошли транспортные средства от семи производителей.
В топ-7 наиболее красивых авто находится Maserati Levante, презентованный на Женевском автосалоне. Он имеет 3-литровый бензомотор V6 мощностью 350 л.с.. Максимальная скорость транспортного средства 245 км/ч.
Высоких оценок удостоились AMG GT Roadster и AMG GT C Roadster. Также эксперты отметили кабриолет Mercedes-Maybach S650, который был представлен широкой публике в Лос-Анджелесе.
Кроме того, аналитики авторынка включили в топ-7 наиболее красивых моделей этого года Lamborghini Centenario Roadster, Lexus LC, спорткар Aston Martin DB11 и Bugatti Chiron.
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