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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 27 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 29 декабря 2016г 
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Kia показала первые фото салона нового KX7

Kia показала первые фото салона нового KX7

В соцсетях обнародованы фотографии салона Kia KX7. Интерьер новинки выполнен в стиле Kia Rio 2017, автомобиль получил ряд дополнительных функций.
На рынке КНР Kia KX7 представят в нескольких комплектациях. Упор сделают на бензомоторы объемом в 2 и 2,4 литра мощностью 

29 декабря 2016, 01:01
На 10 марок автомобилей цены изменились в России во второй половине декабря

На 10 марок автомобилей цены изменились в России во второй половине декабря

Эксперты «Автостата» в результате исследования выяснили, что 10 официально представленных автомобильных марок в РФ изменили свои цены во второй половине декабря. Так, компания Volvo увеличила стоимость сразу нескольких своих моделей на 1.7% - 17.2%. Volkswagen объявил о росте цен на 

29 декабря 2016, 11:22
Opel может в 2017 году возродить легендарное купе «GT»

Opel может в 2017 году возродить легендарное купе «GT»

Германская корпорация Opel в дни Женевского автосалона представила концепт нового спорткара Opel GT. Сейчас в компании обсуждается возможность ввода новой линейки автомобиля на базе легендарного купе.
По словам руководства компании Opel, модель класса GT на протяжении долгого времени считалась одним 

28 декабря 2016, 03:11
Продажи кроссовера DFM AX7 в России стартуют в начале 2017 года

Продажи кроссовера DFM AX7 в России стартуют в начале 2017 года

Китайская корпорация Dongfend готовится к старту продаж кроссовера DFM AX7. Автоновинка появится на российском рынке уже в первые месяцы 2017 года.
В компании Dongfend говорят, что паркетник DFM AX7 получит обязательную для России систему ЭРА-ГЛОНАСС, без которой на территорию нашей 

28 декабря 2016, 01:50
Ford Focus стал самой популярной иномаркой на российском вторичном рынке

Ford Focus стал самой популярной иномаркой на российском вторичном рынке

По результатам 11 месяцев 2016 года компактный Ford Focus признан наиболее популярным автомобилем на вторичном рынке России, опередившим Toyota Corolla и Toyota Camry. По данным экспертов аналитического агентства «Автостат», валовый показатель продаж составляет 123 682 экземпляра.
По сравнению с аналогичным прошлогодним 

28 декабря 2016, 10:44
В 2017 году на российском рынке появится 5 бюджетных новинок

В 2017 году на российском рынке появится 5 бюджетных новинок

На авторынок России в 2017 году придут пять бюджетных новинок, информируют эксперты аналитического агентства «Автостат». На первой строке рейтинга находится отечественный универсал LADA Vesta Cross, который появится летом. Выпуск модели наладят на Ижевском предприятии, а ее цена будет порядка 800 

23 декабря 2016, 10:17
Назван ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей в России

Назван ТОП-10 самых популярных китайских автомобилей в России

Эксперты агентства «Автостат» опубликовали список самых продаваемых в РФ китайских автомобилей. В ТОП-10 оказались сразу четыре машины бренда Lifan, причем одна из них возглавила рейтинг.
По данным статистики, в ноябре 2016 года кроссовер Lifan X60 стал лидером продаж в России. Количество 

18 декабря 2016, 06:52
Названы лучшие бюджетные седаны на авторынке России

Названы лучшие бюджетные седаны на авторынке России

Эксперты составили список самых недорогих и популярных седанов российского рынка по цене до 1,3 млн рублей. Первым в рейтинге идет Citroen C4 со стоимостью 899 000–1 300 000 руб. Данная модель не является новой, однако ее рестайлинговая версия стала популярной 

8 декабря 2016, 09:31
В России объявлены цены на новый кроссовер Maserati Levante

В России объявлены цены на новый кроссовер Maserati Levante

В российской столице итальянская марка представила свой первый серийный кроссовер Levante. Как сообщается, выпуск автоновинки уже стартовал на предприятии в Турине.
Характеристики данного «железного коня» во многом совпадают с седанами Ghibli и Quattroporte.
Эксперты говорят, что базовый вариант оснащается трехлитровым 

26 мая 2016, 02:57
В интернете был рассекречен интерьер нового кроссовера Maserati Levante

В интернете был рассекречен интерьер нового кроссовера Maserati Levante

В Сети появились снимки интерьера итальянского суперкара Maserati Levante. Как отмечают эксперты, ранее никаких сведений о внутреннем оснащении новинки не было опубликовано. Автопапарацци смогли сделать фото интерьера нового авто, проходившего дорожные испытания на трассах Европы. Сообщается, что в салоне транспортного 
26 января 2016, 12:55
Весной 2016 года представят серийный Maserati Levante в Женеве

Весной 2016 года представят серийный Maserati Levante в Женеве

Этого события ждали многие автолюбители во всем мире. Первый серийный внедорожник Maserati Levante будет представлен в марте 2016-го. Интерес к автоновинке профессионалы проявляют давно. Производство первой партии стартует уже в самое ближайшее время, а готова она будет в феврале. Об 
17 сентября 2015, 05:26
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