Британская служба внешней разведки МИ-6 намерена в ближайшие 5 лет увеличить штат почти на 1 000 человек для борьбы с международным терроризмом, в частности с запрещенной в РФ и многих других странах экстремистской группировкой ИГ. Об этом информирует The Daily Telegraph. …