Знаменитый парижский символ решили защитить от возможных нападений террористов. Для этого вокруг Эйфелевой башни будет возведена стеклянная пуленепробиваемая стена. Высота защитного сооружения составит 2,5 метра, а стоимость – 20 миллионов евро.
Французские СМИ сообщают, что также в целях безопасности предполагается реорганизовать и передвижение вокруг башни туристов. Учитывая, что на огражденной территории окажется большая часть садов, прилежащих к мировому памятнику архитектуры, эксперты полагают, что после возведения защитного сооружения туристам будет гораздо труднее сделать удачное фото у подножия знаменитой башни.
Отметим, чтобы не превратить Эйфелеву башню в крепость, а пейзаж вокруг неё не лишить идентичности, в работе по возведению защитной стены принимает участие Национальная ассоциация архитекторов Франции.
По некоторым сведениям, защитная стена должна быть возведена осенью текущего года.
Напомним, что «Большая железная дама» - так часто называют башню – уже была защищена от возможных атак террористов в 2016 году, во время проведения в Париже чемпионата мира по футболу. Временное сооружение представляло собой конструкцию из металла. При этом до середины июля 2017 года в столице Франции действует режим ЧП, введенный там после ряда терактов в ноябре 2015 года.
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