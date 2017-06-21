Об очередном открытии заявили миру специалисты лондонского университета психиатрии. Они выявили специфический ген, несущий ответственность за гениальность человека. Он передается по наследству и оказывает влияние на степень одаренности.
Наличие гена NPTN определяет уровень IQ. Этот ген влияет на плотность серого вещества, то есть внешнего слоя коры головного мозга.
Ученые осуществили анализ ДНК и провели сканирование мозга у полутора тысяч 14-летних подростков, не имеющих никаких заболеваний. Посредством ряда тестов авторы исследования установили уровень их вербальной и невербальной умственной деятельности. После обобщения полученных результатов специалисты сделали умозаключение, что юные участники экспериментов лучше справлялись с заданиями, если имели более толстую кору в левом полушарии мозга.
Впрочем, оговариваются ученые, перекладывать всю ответственность исключительно на генетику неверно. Ген NPTN обуславливает только некоторую часть различий в умственных способностях, при этом многое зависит от усердия и образования человека.
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