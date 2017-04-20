Шотландские специалисты объяснили, как человек может компенсировать недостаток внешних данных. О серии исследований рассказывают специализированные европейские издания.
В первую очередь, говорят ученые, человек должен являться интересным собеседником. В таком случае его будут оценивать по другим критериям, нежели привлекательные черты лица и фигуры.
В экспериментах участвовали сотни добровольцев. В итоге выяснилось, что для женщин эта схема более применима. Они быстрее располагаются к интеллектуальному, остроумному собеседнику, не замечая его физического несовершенства. Вместе с тем, представители сильного пола больше уделяют внимания именно внешности женщины, с которой общаются, и им бывает сложнее абстрагироваться от данного обстоятельства.
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