Ученые из Великобритании в результате своих исследований пришли к выводу, что между внешностью человека и его шансами на увеличение зарплаты связи не существует. Как утверждается, начальники в данном вопросе ориентируются прежде всего на профессиональные качества и опыт сотрудника, а не …