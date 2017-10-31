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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 октября 2017г 
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Взлетевшие цены: ФАС проверит ценообразование на рынке авиаперевозок

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В России проверят финансы авиаперевозчиков

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28 сентября 2017, 08:04
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В Госдуме предложили ввести санкции для авиакомпаний за овербукинг

В Государственной думе хотят обязать авиакомпании компенсировать гражданам, которым не хватило места в лайнере, десятикратную стоимость приобретенного ими билета. Уже разработан соответствующий проект поправок в Воздушный кодекс.
По словам авторов инициативы, многие отечественные авиакомпании реализуют на свои линии больше билетов, 

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Авиакомпании будут платить пассажирам больше за ущерб

Ущерб, нанесенный пассажирам воздушного транспорта, начнут оценивать по-другому. По крайней мере тем, кто летает за границу. Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозках. Рассчитывать компенсации теперь будут в условных "Специальных правах заимствования", единица которых сейчас стоит около 83 рублей.
Для юриста 

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Уснул за рулем: автобус Пермь–Самара снес бетонное заграждение

Сегодня около 6:00 в нескольких километрах от Самары произошло ДТП. Автобус Setra, следовавший из Перми, врезался в бетонное ограждение. Пермячка Оксана Калинина, находившаяся в этот момент в автобусе, рассказала подробности столкновения.

Оксана направлялась в отпуск в город Балаково Саратовской 
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Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом

Китаянка из любопытства открыла аварийный выход самолета перед самым взлетом

Рейс самолета из Пекина в Сямэнь компании Xiamen Air отменили по причине неожиданных действий любопытной пассажирки. Об инциденте рассказывают китайские информагентства.
В процессе инструктажа бортпроводник говорил пассажирам, что ручку с выпуском аварийного трапа следует нажимать лишь в самом крайнем случае, 

14 июня 2017, 02:10
В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В Самаре маршрутка врезалась в дом, ранены три пассажира

В понедельник, 17 апреля, в Кировском районе Самары в результате ДТП пострадали пассажиры общественного транспорта. Авария произошла примерно в 22:30 на Зубчаниновском шоссе. Столкнулись иномарка Vortex Estina и пассажирская «Газель». По предварительным данным, последняя следовала по маршруту №124. После удара 
18 апреля 2017, 12:36
В Самару прилетит финский Дед Мороз - Йоулупукки

В Самару прилетит финский Дед Мороз - Йоулупукки

Визит запланирован на 9 ноября. Йоулупукки, как зовут Деда Мороза финны, прибудет в Курумоч бортом авиакомпании Finnair, сообщает пресс-служба перевозчика. Впервые в мировое рождественское турне финского Деда Мороза включены два российских города - Самара и Казань. В столице 63-го региона 
30 октября 2015, 04:12
Finnair возобновляет авиарейсы Самара - Хельсинки

Finnair возобновляет авиарейсы Самара - Хельсинки

Авиакомпания Finnair возобновляет полеты из Самары. В рамках весенне-летней навигации 2015 года пассажиры из Курумоча смогут улететь прямым самолетом в Хельсинки. Авиарейсы в столицу Финляндии планируют осуществлять три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Вернуться назад можно будет 
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Воздушный мост между Самарой и Хельсинки "рухнет" в феврале

Авиакомпания Finnair официально заявила о временной приостановке рейсов в Самару, Нижний Новгород и Казань с 1 февраля 2015 года. Причиной называется резкое падение спроса на маршрут. Напомним, прямое воздушное сообщение между столицей 63-го региона и Хельсинки было открыто совсем недавно, 

12 января 2015, 05:14
Finnair организует авиаперелеты Самара - Хельсинки

Finnair организует авиаперелеты Самара - Хельсинки

8 августа начнется регулярное авиасообщение между Самарой и Хельсинки. Рейсы будут осуществляться 3 раза в неделю, сообщили телерадиокомпании «ТЕРРА» в пресс-службе аэропорта Курумоч. 
5 августа 2014, 09:53
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