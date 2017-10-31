Руководство крупнейшей финской авиакомпании Finnair Oyj задумало теперь взвешивать пассажиров. Новшество заработает в самое ближайшее время, информируют зарубежные агентства.
Впрочем, особых оснований для беспокойства граждан с избыточным весом пока нет. Как поясняют авторы инициативы, процедура станет добровольной, а полученные сведения разглашаться не будут. С данными ознакомятся лишь сами пассажиры, в соответствующей базе окажется обезличенная информация.
Таким путем авиакомпания намеревается проанализировать общую массу пассажиров и их ручной клади. Это необходимо для оптимизации загрузки лайнера и его заправки. Вместе с тем авиаперевозчик хочет оценить, насколько отличается вес пассажиров в летней одежде и зимней, а также масса багажа туристов и бизнесменов.
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