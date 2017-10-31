Авиакомпании будут платить пассажирам больше за ущерб Ущерб, нанесенный пассажирам воздушного транспорта, начнут оценивать по-другому. По крайней мере тем, кто летает за границу. Россия присоединилась к Монреальской конвенции об авиаперевозках. Рассчитывать компенсации теперь будут в условных "Специальных правах заимствования", единица которых сейчас стоит около 83 рублей.

Для юриста …