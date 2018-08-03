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В выходные самарцев ждет жара до +33
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26 июля 2018, 04:40
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Страшная жара убила шестерых жителей Японии
Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама
Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся …
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24 июля 2018, 10:14
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Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами
Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество …
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18 июля 2018, 10:23
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Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области
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9 июля 2018, 11:32
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Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать
В центральной части Финляндии 60-летний мужчина двумя выстрелами из ружья сбил дорогостоящий беспилотник, который кружил над его летним коттеджем. Об инциденте рассказали зарубежные СМИ.
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16 июня 2017, 05:19
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132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию
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22 марта 2017, 04:59
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Жена финского президента оказалась «Лизой из Самары»
Отзыв «жены финского президента» интернет-пользователи заметили на сайте одного российского онлайн-магазина косметики. «Я выгляжу хорошо, но хотелось бы лучше…» - написано в комментарии от некой «Лизы из Самары», на аватаре которой изображена Йенни Хаукио. Финская гостелекомпания даже сделала сюжет про …
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1 июня 2016, 02:41
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Выход из еврозоны финский парламент обсудит в ближайшие недели
Финляндия может отказаться от евро. Соответствующую петицию подписали 53 000 человек. Они выступили за проведение общенародного референдума по этой теме. В ближайшее время – предположительно через несколько недель – вопрос о выходе из еврозоны рассмотрит финский парламент. По словам председателя Йоханны …
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11 марта 2016, 03:44