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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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В выходные самарцев ждет жара до +33

В выходные самарцев ждет жара до +33

Грядущие выходные в Самарской области будут по-настоящему жаркими: синоптики прогнозируют до +33 градусов и никаких дождей. По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде июля средняя температура воздуха будет на 2 градуса выше средних показателей для этого времени года.
 
В ночь на 
26 июля 2018, 04:40
Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Страшная жара убила шестерых жителей Японии

Аномальная жара, накрывшая в последнюю неделю Японию, унесла жизни шести человек. Еще более 1400 жителей страны составляют список пострадавших. Наиболее сложная ситуация сложилась в префектурах Токио, Аити, Саитама

Аномально жаркая погода установилась во многих мегаполисах. Столбики термометров там находятся 
24 июля 2018, 10:14
Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами

Из-за жары обитателей Ленинградского зоопарка кормят ледяными тортами

Сильную жару в последние дни ощущали на себе не только жители Самарской области. Зной добрался и до северной столицы. Особенно от капризов погоды досталось обитателям знаменитого Ленинградского зоопарка. Руководству учреждения пришлось переводить животных на специальную диету. Им дают большое количество 
18 июля 2018, 10:23
Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

Изнуряющая жара уйдет: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Самарской области

На ближайшие несколько дней самарцы получат передышку от изнуряющей жары, которая установилась в регионе в последние несколько дней. Как сообщают синоптики, столбики термометров пока не будут подниматься выше отметки в 30 градусов.

В понедельник, 9 июля воздух прогреется до 
9 июля 2018, 11:32
Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать

Прерванный полет: В Финляндии мужчина расстрелял из ружья дрон, который мешал ему отдыхать

В центральной части Финляндии 60-летний мужчина двумя выстрелами из ружья сбил дорогостоящий беспилотник, который кружил над его летним коттеджем. Об инциденте рассказали зарубежные СМИ.
На место оперативно прибыли стражи порядка. Пожилой гражданин им объяснил, что «странный объект» мешал ему отдыхать, 

16 июня 2017, 05:19
132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

132-летний самовар из Самары не выпустили в Финляндию

В Самаре на таможне задержали мужчину, который перевозил старинный самовар, предположительно изготовленный 132 года назад – в 1885-м. Попытку незаконного вывоза в Финляндию культурной ценности предотвратили в аэропорту Курумоч. Пассажир самовар не прятал, вез в чемодане. По его словам, он 

22 марта 2017, 04:59
Жена финского президента оказалась «Лизой из Самары»

Жена финского президента оказалась «Лизой из Самары»

Отзыв «жены финского президента» интернет-пользователи заметили на сайте одного российского онлайн-магазина косметики. «Я выгляжу хорошо, но хотелось бы лучше…» - написано в комментарии от некой «Лизы из Самары», на аватаре которой изображена Йенни Хаукио. Финская гостелекомпания даже сделала сюжет про 
1 июня 2016, 02:41
Выход из еврозоны финский парламент обсудит в ближайшие недели

Выход из еврозоны финский парламент обсудит в ближайшие недели

Финляндия может отказаться от евро. Соответствующую петицию подписали 53 000 человек. Они выступили за проведение общенародного референдума по этой теме. В ближайшее время – предположительно через несколько недель – вопрос о выходе из еврозоны рассмотрит финский парламент. По словам председателя Йоханны 
11 марта 2016, 03:44
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