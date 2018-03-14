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В Новой Зеландии кот-клептоман воровал трусы у соседей и приносил их хозяину
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1 февраля 2018, 08:31
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В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро
Одна итальянка настолько любила своего кота, что оставила ему наследство да такое, что ему позавидует любой человек. Животное получило, ни много ни мало, 30 тысяч евро! Об этом сообщает La Stampa.
Умершая женщина считала своего питомца главным любимым …
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19 января 2018, 11:32
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Самара: за Дмитрием Азаровым в соцсеть Twitter вышли министры
Виртуальная перекличка удалась. Уже почти 20 ведомств региона и около 30 областных ВИП-чиновников откликнулись на призыв врио губернатора Дмитрия Азарова «быть ближе к людям» в соцсетях. Служащие и министерства устроили в течение двух прошедших суток настоящий репост-марафон ставших уже знаменитыми …
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15 ноября 2017, 11:13
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В соцсеть Twitter вернулся Дмитрий Азаров
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров восстановил свой аккаунт в соцсети Twitter.
«По дороге на торжественную церемонию награждения победителей конкурса "Студент года 2017" восстановил аккаунт. Всем хорошего дня!» - написал глава региона в «Твиттере» в воскресенье, 12 ноября.
«Всем спасибо за радушный …
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13 ноября 2017, 09:23
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Twitter сообщил об увеличении лимита знаков в сообщениях вдвое
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8 ноября 2017, 10:09
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Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»
Пресс-атташе футбольного клуба «Сызрань-2003» Светлана Щепеткова запустила в соцсети «ВКонтакте» интернет-флешмоб #спаситеСызрань2003. Суть акции в том, чтобы болельщики поделились фотографиями значимых моментов, связанных с командой, а также небольшими рассказами, почему для них она так важна. «Дорогие друзья. Ни для …
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20 октября 2017, 09:45
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Twitter планирует увеличить лимит знаков в сообщениях в два раза
Сервис микроблогов Twitter собирается увеличить лимит на число знаков в сообщениях в два раза — со 140 до 280 символов. На первых порах обновление протестируют небольшие группы пользователей, информируют специалисты компании.
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27 сентября 2017, 10:17
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Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города
В «Паблике Тольятти» в "ВК" анонсируют, что в Автограде пройдёт большой танцевальный флешмоб. Позитивная и динамичная акция будет организована в первое летнее воскресенье, 4 июня, в ходе празднования Дня города.
Приглашаются все желающие горожане, которые давно мечтают стать …
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5 мая 2017, 05:21
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GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео
На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.
Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы …
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25 декабря 2016, 03:58
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Самарцы и тольяттинцы сняли видео для флешмоба «Манекен челлендж»
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30 ноября 2016, 03:29