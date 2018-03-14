12
28
04
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
          8888888888   .d888  8888888888P               d8b           
                d88P  d88P"         d88P                Y8P           
               d88P   888          d88P                               
 888d888      d88P    888888      d88P      8888b.     8888   .d88b.  
 888P"     88888888   888        d88P          "88b    "888  d8P  Y8b 
 888        d88P      888       d88P       .d888888     888  88888888 
 888       d88P       888      d88P        888  888     888  Y8b.     
 888      d88P        888     d8888888888  "Y888888     888   "Y8888  
                                                        888           
                                                       d88P           
                                                     888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Новой Зеландии кот-клептоман воровал трусы у соседей и приносил их хозяину

В Новой Зеландии кот-клептоман воровал трусы у соседей и приносил их хозяину

Молодая пара из Новой Зеландии едва не поссорилась из-за кошачьих проделок. История произошла в городе Окленд. Местный житель Эд Уильямс повздорил со своей девушкой, когда та увидела на постели чужие женские трусы, а на заднем дворе бюстгальтер. Мужчина не смог 
1 февраля 2018, 08:31
В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

В Италии кот получил в наследство 30 тысяч евро

Одна итальянка настолько любила своего кота, что оставила ему наследство да такое, что ему позавидует любой человек. Животное получило, ни много ни мало, 30 тысяч евро! Об этом сообщает La Stampa.

Умершая женщина считала своего питомца главным любимым 
19 января 2018, 11:32
Самара: за Дмитрием Азаровым в соцсеть Twitter вышли министры

Самара: за Дмитрием Азаровым в соцсеть Twitter вышли министры

Виртуальная перекличка удалась. Уже почти 20 ведомств региона и около 30 областных ВИП-чиновников откликнулись на призыв врио губернатора Дмитрия Азарова «быть ближе к людям» в соцсетях. Служащие и министерства устроили в течение двух прошедших суток настоящий репост-марафон ставших уже знаменитыми 
15 ноября 2017, 11:13
В соцсеть Twitter вернулся Дмитрий Азаров

В соцсеть Twitter вернулся Дмитрий Азаров

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров восстановил свой аккаунт в соцсети Twitter.

«По дороге на торжественную церемонию награждения победителей конкурса "Студент года 2017" восстановил аккаунт. Всем хорошего дня!» - написал глава региона в «Твиттере» в воскресенье, 12 ноября.

«Всем спасибо за радушный 

13 ноября 2017, 09:23
Twitter сообщил об увеличении лимита знаков в сообщениях вдвое

Twitter сообщил об увеличении лимита знаков в сообщениях вдвое

Сотрудники популярной социальной сети Twitter рассказали о появлении новой функции, дающей возможность размещать в микроблоге сообщения на 280 символов. Это в два раза превышает существующий лимит. Информация об этом распространена на официальном аккаунте.
О планах поднять лимит знаков на 100% 

8 ноября 2017, 10:09
Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»

Девушка запустила флешмоб для спасения футбольной команды «Сызрань-2003»

Пресс-атташе футбольного клуба «Сызрань-2003» Светлана Щепеткова запустила в соцсети «ВКонтакте» интернет-флешмоб #спаситеСызрань2003. Суть акции в том, чтобы болельщики поделились фотографиями значимых моментов, связанных с командой, а также небольшими рассказами, почему для них она так важна. «Дорогие друзья. Ни для 
20 октября 2017, 09:45
Twitter планирует увеличить лимит знаков в сообщениях в два раза

Twitter планирует увеличить лимит знаков в сообщениях в два раза

Сервис микроблогов Twitter собирается увеличить лимит на число знаков в сообщениях в два раза — со 140 до 280 символов. На первых порах обновление протестируют небольшие группы пользователей, информируют специалисты компании.
Эксперты поясняют: увеличение лимита не относится к японскому, китайскому 

27 сентября 2017, 10:17
Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города

Тольяттинцев просят надеть синие джинсы в День города

В «Паблике Тольятти» в "ВК" анонсируют, что в Автограде пройдёт большой танцевальный флешмоб. Позитивная и динамичная акция будет организована в первое летнее воскресенье, 4 июня, в ходе празднования Дня города.

Приглашаются все желающие горожане, которые давно мечтают стать 
5 мая 2017, 05:21
GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

GM-AVTOVAZ остановил конвейер для съемок «Манекен Челлендж», есть видео

На тольяттинском заводе GM-AVTOVAZ, который занимается выпуском автомобилей Chevrolet Niva, прошли съемки видеоклипа популярного в последнее время флешмоба «Манекен Челлендж». Готовый ролик появился на странице компании на видеохостинге YouTube.

Для создания ролика пришлось останавливать конвейер. В съемках были задействованы 
25 декабря 2016, 03:58
Самарцы и тольяттинцы сняли видео для флешмоба «Манекен челлендж»

Самарцы и тольяттинцы сняли видео для флешмоба «Манекен челлендж»

В Интернете набирает популярность акция #MannequinChallenge. Флешмобы проходят в различных общественных местах. Участники застывают как манекены. В сети появилось видео, снятое в Самаре и в Тольятти. Например, в ТГУ в акции приняли участие 300 студентов. Впрочем, активисты из Тольятти планируют 

30 ноября 2016, 03:29
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх