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Материалы по теме:

Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса 

24 октября 2018, 10:31
Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?

Для оценки ситуации в сфере ЖКХ эксперты агентства РИА Рейтинг на основе данных Росстата рассчитали долю расходов населения на жилищно-коммунальные услуги в совокупных потребительских расходах в росийских регионах. На основании этих данных и был составлен их рейтинг. По итогам 2017 

20 сентября 2018, 10:28
Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Названы самые популярные города России для поездок на выходные

Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.

В итоге на первом месте 
10 сентября 2018, 02:26
Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России

Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР 
30 августа 2018, 01:56
Американские ученые оценили возраст Вселенной в 15 миллиардов лет

Американские ученые оценили возраст Вселенной в 15 миллиардов лет

Специалисты Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США определили возраст Вселенной. Согласно данным анализа гравитационных волн, он составляет около 15 миллиардов лет.

Ученые выяснили, что сила гравитационных волн зависит от их расположения во Вселенной. Чем дальше объект находится от центра скопления, 
10 января 2018, 11:08
Ученые доказали существование параллельных вселенных

Ученые доказали существование параллельных вселенных

Ученые смогли обосновать факт существования параллельных Вселенных. В подтверждение своей версии они приводят 3 главных фактора.
Вселенная появилась в бесконечности. Это дает экспертам возможность полагать, что из гигантского количества частиц могли возникнуть и прочие Вселенные.
Бесконечный ряд Вселенных могла создать 

24 марта 2017, 09:57
Российские ученые собираются создать «Вселенную в пробирке»

Российские ученые собираются создать «Вселенную в пробирке»

Российские ученые хотят предложить человечеству способ развития жизни в очень ограниченном пространстве. Речь идет о так называемой «Вселенной в пробирке». Об этом сегодня рассказывают отечественные СМИ.
Специалисты РАН собираются воспроизвести условия ранней Вселенной в лаборатории. Они говорят, что искусственно созданная 

13 февраля 2017, 05:36
Ученые установили скорость расширения Вселенной

Ученые установили скорость расширения Вселенной

Американские ученые из Калифорнийского университета сумели определить скорость расширения Вселенной благодаря уточненным данным так называемой постоянной Хаббла. Данные очередных вычислений не совпадают с теми, что осуществлялись ранее, когда специалисты пытались выяснить предполагаемые последствия Большого взрыва.
Ученые не сомневаются, что сейчас 

27 января 2017, 08:53
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