Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых жутких мест во Вселенной. Самым пугающим местом в космосе авторы исследования посчитали туманность SH2-136. Она находится на расстоянии 1200 световых лет от земли. Из-за сложного процесса формирования звезд там образовались пылевые облака разных форм и размеров. Из-за слабой освещенности они напоминают приведений. Поэтому же туманность часто называют «Призраком».
Второе место занимает плерион под названием "Рука Бога". Ее постоянно подпитывает ветер от небесного тела под названием пульсар. Третье место досталось NGC 246 — планетарной туманности "Череп" в созвездии Кита.
|
Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса …
|
24 октября 2018, 10:31
|
Какую часть своих доходов самарцы отдают за коммуналку?
|
20 сентября 2018, 10:28
|
Названы самые популярные города России для поездок на выходные
Специалисты сайта Tvil.ru составили рейтинг российских городов, которые наиболее популярны для отдыха у наших соотечественников во время выходных. Исследование составлялось на основе анализа бронирования отелей с 1 сентября по 31 октября 2018 года.
В итоге на первом месте …
|
10 сентября 2018, 02:26
|
Дмитрий Азаров вошел в сотню самых влиятельных людей России
Дмитрий Азаров попал в сотню самых влиятельных россиян. Рейтинг составил журнал Forbes. Врио главы Самарской области занял в нем 90-ю строчку. Азарову удалось обойти таких видных политиков, как глава Чечни Рамзан Кадыров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и вождь ЛДПР …
|
30 августа 2018, 01:56
|
Американские ученые оценили возраст Вселенной в 15 миллиардов лет
Специалисты Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в США определили возраст Вселенной. Согласно данным анализа гравитационных волн, он составляет около 15 миллиардов лет.
Ученые выяснили, что сила гравитационных волн зависит от их расположения во Вселенной. Чем дальше объект находится от центра скопления, …
|
10 января 2018, 11:08
|
Ученые доказали существование параллельных вселенных
Ученые смогли обосновать факт существования параллельных Вселенных. В подтверждение своей версии они приводят 3 главных фактора.
|
24 марта 2017, 09:57
|
Российские ученые собираются создать «Вселенную в пробирке»
Российские ученые хотят предложить человечеству способ развития жизни в очень ограниченном пространстве. Речь идет о так называемой «Вселенной в пробирке». Об этом сегодня рассказывают отечественные СМИ.
|
13 февраля 2017, 05:36
|
Ученые установили скорость расширения Вселенной
Американские ученые из Калифорнийского университета сумели определить скорость расширения Вселенной благодаря уточненным данным так называемой постоянной Хаббла. Данные очередных вычислений не совпадают с теми, что осуществлялись ранее, когда специалисты пытались выяснить предполагаемые последствия Большого взрыва.
|
27 января 2017, 08:53