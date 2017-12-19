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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

На российском авторынке появится семиместный кроссовер RX 350L от Lexus

База Росстандарта пополнилась обновленным ОТТС на кроссовер Lexus RX. Речь идет об удлиненной версии Lexus RX 350L. У автомобиля 3 ряда кресел и дефорсированный агрегат. Его премьера состоялась на автосалоне в Лос-Анджелесе, а в ближайшее время кроссовер появится в РФ.

22 декабря 2017, 01:32
Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Кроссовер Audi Q8 появится на российском рынке в июле 2018 года

Концерн Audi намерен вывести на авторынок России новый паркетник Audi Q8. Модель ждут у нас ближе к середине лета 2018 года. Вместе с тем, в первом весеннем месяце начнется реализация новой А8. А далее в течение года с определенными интервалами 

21 декабря 2017, 01:19
Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Премьеру нового поколения кроссовера RDX анонсировала Acura

Как рассказывают зарубежные автомобильные издания, представители японской марки Acura, курируемой корпорацией Honda, раскрыли особенности нового концепта кроссовера Acura RDX. Премьера состоится на мотор-шоу в Детройте в следующем месяце.
Обновленный прототип продемонстрирует на автосалоне новый вектор развития дизайна перспективных моделей бренда. 

21 декабря 2017, 01:14
Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Опубликованы предсерийные фотографии нового внедорожника BMW X7

Осенью 2017-го на мотор-шоу в германском Франкфурте официально представили новейший внедорожник BMW X7. Эту модель эксперты посчитали одним из наиболее интересных прототипов на мероприятия.
И вот накануне, 19 декабря, представители компании-производителя разместили первые фото предсерийной версии BMW X7, который собираются 

20 декабря 2017, 12:17
Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Ford в 2018 году представит ряд новинок для российского рынка

Специалисты совместного предприятия Ford Sollers раскрыли планы на 2018 год и перечислили новинки, предназначенные специально для рынка России. Эксперты обращают внимание на успешные продажи в текущем году: дилеры продали в Российской Федерации 44 655 автомобилей за 11 месяцев (+16%).
Хорошо 

20 декабря 2017, 12:12
Новое поколение седана Volkswagen Lavida рассекретили раньше премьеры

Новое поколение седана Volkswagen Lavida рассекретили раньше премьеры

В Сети оказались снимки автоновинки без камуфляжа. Так обновленную модель Volkswagen Lavida рассекретили раньше официальной презентации.
Как сообщают эксперты, четырехдверка создана на платформе MQB, дизайнеры взяли за основу стилистику нового Jetta, который покажут на мотор-шоу в Детройте. По сравнению с 

15 декабря 2017, 03:07
Mercedes-Benz назвал российские цены нового Smart ForFour Crosstown

Mercedes-Benz назвал российские цены нового Smart ForFour Crosstown

Компактный Smart ForFour Crosstown появится на отечественном авторынке уже в следующем месяце. Российское представительство Mercedes-Benz решило предварительно назвать рублевую стоимость новой модели.
Ценник начинается с отметки 1,64 млн рублей. Базовая версия транспортного средства получила 90-сильный турбомотор, который станет функционировать в 

15 декабря 2017, 09:27
В сети появились первые фото нового Volkswagen Touareg

В сети появились первые фото нового Volkswagen Touareg

Компания Volkswagen зарегистрировала патент на экстерьер нового кроссовера Touareg, презентация которого намечена на 2017 год.  На официальном сайте концерна уже появились первые фото автомобиля, на которых прослеживаются элементы известного концепта T-Prime GTE. По наблюдению экспертов, новая версия Volkswagen Touareg получила более массивную 

19 октября 2016, 09:52
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