Популярное автомобильное издание motor1 обнародовало последние снимки автопапарацци, на которых изображен новый внедорожник Volkswagen Touareg без камуфляжа. Автоновинку запечатлели в процессе съемок для официального рекламного ролика.
Ранее обновленный Volkswagen Touareg уже снимали фотошпионы, но тогда шла речь о закамуфлированном варианте. По словам экспертов, модель теперь имеет более современный дизайн кузова. Отмечается рельефная радиаторная решетка и оригинальная компоновка светодиодных огней.
Отдельные элементы напоминают концепт Volkswagen T-Prime. Автоновинка создана на базе шасси MLB Evo. Авто получит двухлитровый 4-цилиндровый мотор, а также 2,5-литровый агрегат с турбонаддувом. О предполагаемой стоимости внедорожника и других технических характеристиках пока информации нет.
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