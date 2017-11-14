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«Бункер S» Эфир передачи от 7 ноября 2017г 
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Женщина в Саратове погибла от ожогов во время приготовления ужина

Женщина в Саратове погибла от ожогов во время приготовления ужина

Региональные информагентства рассказали о деталях беспрецедентного чрезвычайного происшествия, когда готовившая на кухне жительница Саратова погибла от полученных ожогов. Трагедия случилась в Октябрьском районе города.
По данным регионального следкома, вечером 51-летняя гражданка готовила еду на плите. Неожиданно ее одежда воспламенилась. Ситуация 

14 ноября 2017, 12:07
В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Оренбуржье в окно школы неизвестный бросил «коктейль Молотова»

В Соль-Илецком районе полиция ведет поиски преступника, который совершил попытку поджога средней школы. Мужчина метнул в окно одного кабинета «коктейль Молотова».
Все произошло в учебном заведении населенного пункта Ащебутак. Согласно существующей версии, злоумышленник появился в школьном дворе и бросил бутылку 

14 ноября 2017, 11:18
Сборщик кедровых шишек стал жертвой тигра-людоеда под Хабаровском

Сборщик кедровых шишек стал жертвой тигра-людоеда под Хабаровском

Собиравший кедровые шишки мужчина оказался жертвой тигра-людоеда в Хабаровском крае. Об этом кровавом происшествии рассказали региональные СМИ со ссылкой на местных правоохранителей.
Как сообщают представители полиции, фрагменты тела местного жителя со следами нападения дикого зверя нашли близ населенного пункта Бойцово. 

31 октября 2017, 03:19
Фото знаменитостей украли у клиники пластической хирургии в Лондоне

Фото знаменитостей украли у клиники пластической хирургии в Лондоне

Хакеры организации The Dark Overlord украли снимки знаменитостей, сделанные, в частности, в процессе операций по увеличению груди. Злоумышленники намерены разместить фотографии в интернете.
По сведениям New York Post, киберпреступники похитили фото с серверов клиники London Bridge Plastic Surgery. Утверждаются, что 

25 октября 2017, 02:14
В Дагестане похитили министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова

В Дагестане похитили министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова

Как сообщает Следственный комитет России, 20 июля 2017 года двое мужчин похитили министра строительства республики и за освобождение чиновника требовали выкуп в особо крупном размере.

На следующий день, при передаче части выкупа, сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии задержали одного злоумышленника. Спустя 

24 июля 2017, 01:02
ФСБ нашла похищенный из музея фрагмент челябинского метеорита

ФСБ нашла похищенный из музея фрагмент челябинского метеорита

Фрагмент знаменитого челябинского метеорита, исчезнувший в начале этого месяца, возвращен Челябинскому историческому музею. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Челябинской области.
Часть метеорита весом 2,5 килограмма находилась в запасниках музея. Пропажу фрагмента легендарного метеорита заметили 

18 июля 2017, 03:43
Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве

Картина маслом: Подозреваемого в хищении известных полотен задержали в Москве

40-летний злоумышленник обещал продать произведения живописи, а сам попросту присваивал их и скрывался.
11 июля 2017, 09:21
В Самаре бизнеследи обманула вымогателей на 1,5 миллиона рублей

В Самаре бизнеследи обманула вымогателей на 1,5 миллиона рублей

Жительница Самары стала жертвой похищения. Инцидент произошел 14 июня. Прямо на улице на нее напали двое неизвестных, затолкали в машину и вывезли в лес. Там у нее отняли 20 000 рублей и банковскую карту, с которой преступники потом сняли 210 000 рублей. 

30 июня 2017, 10:56
Ученые: через 100 лет Венеция уйдет полностью под воду

Ученые: через 100 лет Венеция уйдет полностью под воду

Спустя всего 100 лет Венеция может полностью оказаться под водой, прогнозируют ученые. О результатах соответствующего исследования рассказало издание Quaternary International.
Как считают специалисты, еще до 2100 года уровень Средиземного моря увеличится на 140 см. При этом за последнее тысячелетие этот 

7 марта 2017, 08:56
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