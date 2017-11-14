Спустя всего 100 лет Венеция может полностью оказаться под водой, прогнозируют ученые. О результатах соответствующего исследования рассказало издание Quaternary International.

Как считают специалисты, еще до 2100 года уровень Средиземного моря увеличится на 140 см. При этом за последнее тысячелетие этот …