Граждане Франции ‐ 29-летняя женщина и 41‐летний мужчина ‐ задумали подарить себе романтическую прогулку на гондоле по Венеции, и угнали одну такую лодку. Поначалу они не смогли справиться с управлением, а затем и вовсе угодили в шторм. В конечном итоге пара поплыли в местное отделение полиции. Об этом рассказало итальянское агентство ANSA.
Влюбленные угнали гондолу вечером. В сумерках подозрительно плывущую лодку увидел один из местных жителей и позвонил в полицию, заподозрив что-то неладное.
На место прибыли стражи порядка, которые сняли с гондолы незадачливых путешественников. Вскоре полицейские узнали, что пара на самом деле хотела устроить романтическую прогулку по местным каналам. Не имея опыта управления гондолой, французы двигались против течения и только успевали уворачиваться от пришвартованных судов. На момент задержания туристы просто дрейфовали. Им уже предъявили обвинение в краже.
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