Французские ученые собираются заплатить 15 000 евро тому, кто пролежит на кровати в течение 60 дней. Необычный эксперимент планируют провести специалисты Института космической медицины и психологии в Тулузе.
Исследователи ищут добровольца, чтобы оценить, каким образом влияет продолжительное пребывание в постели на человеческий организм. При этом, конечно, не идет речь о том, что испытуемый должен на протяжении двух месяцев быть полностью неподвижным.
По условиям эксперимента, доброволец сможет делать различные движения, но при этом хотя бы одно его плечо должно касаться кровати. Кроме того, запрещается поднимать голову с подушки более, чем на 60 градусов. На данный момент свой выбор в пользу одной кандидатуры ученые еще не сделали.
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