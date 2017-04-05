Канадские ученые представили косвенное доказательство существования снежного человека. Это загадочное существо до сих пор не было поймано, а вот разговоры о нем ведутся на протяжении многих лет, обрастая всевозможными легендами.

На этот раз в процессе исследования жизни диких животных ученые …