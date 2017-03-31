Лень теперь считают признаком интеллекта. Исследование провели американские ученые в университете штата Флорида.

У людей, которые чаще погружаются в себя, коэффициент интеллекта (IQ), как правило, выше, чем у их более активных в работе коллег.



Те, кто много работает, тратят …