Как выяснили французские ученые, нежелание что-либо делать, а также нетерпеливость могут быть заразными. В основу своих экспериментов специалисты взяли метод математического моделирования.
После серии исследований ученые стали утверждать: лень, нетерпеливость и благоразумие вполне можно непреднамеренно «подхватить». К своей работе они привлекли 58 добровольцев, которым предложили ответить на ряд вопросов. Далее эксперты оценивали реакцию добровольцев после обнародования ответов других участников.
В итоге специалисты установили, что большинство участников принялись копировать ответы, что наглядно свидетельствует о лени и нетерпеливости. По словам ученых, такое поведение обусловлено текущим состоянием того или иного человека.
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