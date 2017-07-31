Комичная история началась с сообщения нашего соотечественника Шамиля Рамазанова в "Фейсбуке".
В посте, адресованном солисту группы Rammstein, он написал:
«Дорогой Тилль Линдеманн, я недавно увидел некоторые ваши совместные фото с Ольгой Бузовой, Анитой Цой, Emin, Иосифом Пригожиным и другими замечательными артистами в Нардаране, Азербайджане.
Если вдруг вас захватили в заложники, пожалуйста, моргните дважды».
Дело в том, что Тилль Линдеманн присутствовал в Баку на музыкальном фестивале “Жара”, где он был заявлен специальным гостем. И сделать совместные фотографии с немецким музыкантом захотели многие российские звезды. Как отметили пользователи в Сети, фронтмен группы Rammstein на всех фото выглядит так, как будто его принуждали фотографироваться. Выражение лица, по мнению комментаторов, испуганное и без улыбки.
Как же был взбудоражен интернет, когда в "Инстаграме" на странице медиаорганизатора Анара Рейбанда появилось видео, где Тилль Линдеманн действительно моргнул два раза, держа табличку в руках с надписью “Помогите” (Help). Сможет ли Тилль Линдеманн вырваться из "плена" и успешно вернуться домой? - главный мем в российском интернете в конце июля этого года.
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