Николас Кейдж побывал в Казахстане и стал героем фотожаб В сети бурно обсуждают фотографию американского актера, который посетил кинофестиваль “Евразия” в Астане. Николас Кейдж на совместном снимке с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой предстал в необычном костюме, а именно в национальном казахском костюме. Больше всего пользователей сети удивило странное выражение …