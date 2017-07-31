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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2017г 
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В сети бурно обсуждают фотографию американского актера, который посетил кинофестиваль “Евразия” в Астане.

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25 июля 2017, 05:16
Rammstein похвалили кавер своего хита, исполненный российским оркестром на балалайках, баяне и пиле

Rammstein похвалили кавер своего хита, исполненный российским оркестром на балалайках, баяне и пиле

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16 марта 2017, 11:26
Врачи открыли, какие женщины живут дольше

Врачи открыли, какие женщины живут дольше

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25 октября 2016, 05:24
Солист Rammstein выпустит сборник стихов на русском языке с пометкой 18+

Солист Rammstein выпустит сборник стихов на русском языке с пометкой 18+

Подарком для поклонников Rammstein станет выпуск поэтического сборника, автором которого стал солист группы Тилль Линдеманн. Лирические стихи знаменитого рокера будут изданы не только на немецком, но и на русском языке.  Несмотря на романтическое название сборника – «В тихой ночи. Лирика» 

11 октября 2016, 04:22
Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото

Самарским «сырным» воротам вернули «унылый» цвет, есть фото

Всего 2,5 суток «сырные» ворота в самарском Парке Гагарина оставались жёлтыми. Сегодня около часу дня рабочие перекрасили скульптурную группу в белый цвет. Напомним, в ночь с пятницы на субботу неизвестные «доброжелатели» перекрасили знаменитые «сырные» ворота у входа в самарский парк 
10 октября 2016, 11:41
«Сырные» ворота в самарском парке Гагарина покрасили в желтый цвет, есть фото

«Сырные» ворота в самарском парке Гагарина покрасили в желтый цвет, есть фото

В ночь с пятницы на субботу неизвестные «доброжелатели» перекрасили знаменитые «сырные» ворота у входа в самарский парк имени Гагарина. Такое название они получили из-за характерного «дырявого» силуэта. Теперь стены стали желтыми, а возле дыр нарисовали фигуры мышей. Таким образом ворота 
8 октября 2016, 07:06
Группа Rammstein подала иск к Германии на 66000 евро из-за запрета альбома

Группа Rammstein подала иск к Германии на 66000 евро из-за запрета альбома

Музыканты немецкой рок-группы Rammstein предъявили иск к Германии. Рокеры требуют возместить им убытки, понесенные в связи с запретом альбома  Liebe ist für alle da («Любовь для всех»), выпущенного в 2009 году. Пластинка попала под запрет Федерального цензурного учреждения из-за провокационной 
5 апреля 2016, 02:19
50 фанатов Rammstein пострадали во время встречи с солистом группы в Москве

50 фанатов Rammstein пострадали во время встречи с солистом группы в Москве

Неожиданными «сюрпризами» обернулась для собравшихся автограф-сессия с солистом легендарной метал-группы Rammstein, прошедшая в одном из торговых центров Москвы. Вместо приятных эмоций около 50 поклонников Тилля Линдеманна получили ссадины, синяки и сильное кровотечение из носа. 
 
Мероприятие было организовано по случаю презентации 
25 июня 2015, 04:34
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