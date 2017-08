В России резко упала цена на iPhone 7 Plus По мнению многих экспертов, выгоднее приобретать iPhone 7 Plus в российской столице и Санкт-Петербурге. Там стоимость падает быстрее всего.

На момент появления в РФ 7 Plus с встроенной памятью на 128 гигабайт реализовывался за 77 тысяч рублей. Сейчас устройство заметно …