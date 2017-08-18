1
07
26
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 15 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 9 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Motorola разработала самовосстанавливающийся экран для смартфонов

Motorola разработала самовосстанавливающийся экран для смартфонов

Американская корпорация Motorola Mobility, входящая в холдинг Lenovo Group, запатентовала смартфон, экран которого способен самостоятельно восстанавливаться после механических повреждений.
Суть технологии заключается в тепле, которое излучает гаджет. Его силы хватает на незначительное расплавление пластика или полимерного стекла, из которого, как 

17 августа 2017, 12:24
В России резко упала цена на iPhone 7 Plus

В России резко упала цена на iPhone 7 Plus

По мнению многих экспертов, выгоднее приобретать iPhone 7 Plus в российской столице и Санкт-Петербурге. Там стоимость падает быстрее всего.
На момент появления в РФ 7 Plus с встроенной памятью на 128 гигабайт реализовывался за 77 тысяч рублей. Сейчас устройство заметно 

15 августа 2017, 08:23
Золотые телефоны разорившейся Vertu распродают на аукционе

Золотые телефоны разорившейся Vertu распродают на аукционе

После закрытия завода в Англии разорившаяся фирма Vertu устроила необычную распродажу золотых смартфонов и различного имущества. Об этом рассказывает издание The Next Web.
Устройства Vertu уйдут с молотка через онлайн-аукцион BidSpotter. Цена девайсов снижена в несколько раз. Скажем, Vertu Signature, 

11 августа 2017, 12:37
Роскачество назвало лучший смартфон 2017 года

Роскачество назвало лучший смартфон 2017 года

По результатам тестирования, проведенного Роскачеством, лучшим смартфоном 2017 года была названа флагманская модель от Samsung - Galaxy S8. В опубликованном перечне продукция южнокорейской корпорации уверенно обогнала своих конкурентов из Apple. Лишь появившийся в 2014 году iPhone 6 оказался на 7-й 

19 июля 2017, 05:27
В России создают систему распознавания окружающей среды для инвалидов

В России создают систему распознавания окружающей среды для инвалидов

В России создается система распознавания окружающей среды для людей с нарушениями зрения или слуха. Проектом, о котором сегодня рассказывают российские СМИ, занимается компания «Бизнес Бюро».
Как поясняют специалисты, проект представляет собой систему, которая преобразовывает аудио- и видеоинформацию об окружающей среде 

17 июля 2017, 03:31
Предъявите внешность: В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц

Предъявите внешность: В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц

Специалисты Сбербанка установили на Кутузовском проспекте в российской столице первый банкомат с функцией распознавания лиц. Эта работа проведена в рамках пилотного проекта.
Как поясняется, клиенту нужно создать свой биометрический шаблон, который дает возможность всем устройствам для снятия средств, имеющим опцию 

10 июля 2017, 05:19
Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие

Отечественные ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали технологию дорожного покрытия, которая пока не имеет аналогов. При помощи использования особых нанотрубок асфальт будет иметь функцию «самозалечивания».
Как поясняют специалисты, благодаря токопроводящим наноэлементам, внедренным в классическое дорожное покрытие, серьезно сокращаются 

7 июля 2017, 03:32
Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае

В Шанхае шведская корпорация Wheelys проводит тестирование круглосуточного минимаркета Moby на колесах. Процесс покупки подразумевает полное самообслуживание.
В магазине нет ни одного продавца. Минимаркет работает, используя энергию солнца. Он автоматически пополняет ассортимент товаров, давая возможность владельцам экономить средства на грузчиках 

19 июня 2017, 10:01
Халк обвинил российского арбитра Матюнина в расизме

Халк обвинил российского арбитра Матюнина в расизме

В интервью Reuters форвард питерского «Зенита» обвинил арбитра встречи «Зенит» - «Мордовия» в расизме, пишут федеральные СМИ. Алексей Матюнин, судивший встречу, обвинения в свой адрес отвергает.
Как заявил Халк, он подошел к судье, чтобы обсудить спорный момент, и как всегда 

1 декабря 2014, 12:03
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна