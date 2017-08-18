«Умный» дозатор мыла не стал обслуживать темнокожего. Об этом обескураженный мужчина рассказал в своем микроблоге в Twitter.
Сначала к устройству поднес руку человек со светлой кожей. Все сработало без проблем. Затем дозатором решил воспользоваться чернокожий посетитель. Его удивлению не было предела, когда аппарат никак не среагировал.
Публикация оказалась очень популярной. Только за один день этот пост «лайкнуло» 111 тысяч человек, а «ретвитнуло» — 90 тысяч.
В комментариях приводилась масса версий, объясняющих этот феномен. Кто-то обвинял во всем слабое освещение, которое не давало возможности устройству различить темный цвет кожи. Иные ссылались на просчеты разработчиков, которые тестировали свой продукт только на светлокожих.
|
Motorola разработала самовосстанавливающийся экран для смартфонов
Американская корпорация Motorola Mobility, входящая в холдинг Lenovo Group, запатентовала смартфон, экран которого способен самостоятельно восстанавливаться после механических повреждений.
|
17 августа 2017, 12:24
|
В России резко упала цена на iPhone 7 Plus
|
15 августа 2017, 08:23
|
Золотые телефоны разорившейся Vertu распродают на аукционе
После закрытия завода в Англии разорившаяся фирма Vertu устроила необычную распродажу золотых смартфонов и различного имущества. Об этом рассказывает издание The Next Web.
|
11 августа 2017, 12:37
|
Роскачество назвало лучший смартфон 2017 года
По результатам тестирования, проведенного Роскачеством, лучшим смартфоном 2017 года была названа флагманская модель от Samsung - Galaxy S8. В опубликованном перечне продукция южнокорейской корпорации уверенно обогнала своих конкурентов из Apple. Лишь появившийся в 2014 году iPhone 6 оказался на 7-й …
|
19 июля 2017, 05:27
|
В России создают систему распознавания окружающей среды для инвалидов
В России создается система распознавания окружающей среды для людей с нарушениями зрения или слуха. Проектом, о котором сегодня рассказывают российские СМИ, занимается компания «Бизнес Бюро».
|
17 июля 2017, 03:31
|
Предъявите внешность: В России появился первый банкомат с функцией распознавания лиц
Специалисты Сбербанка установили на Кутузовском проспекте в российской столице первый банкомат с функцией распознавания лиц. Эта работа проведена в рамках пилотного проекта.
|
10 июля 2017, 05:19
|
Вечные дороги: В России создали саморемонтирующееся дорожное покрытие
Отечественные ученые из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали технологию дорожного покрытия, которая пока не имеет аналогов. При помощи использования особых нанотрубок асфальт будет иметь функцию «самозалечивания».
|
7 июля 2017, 03:32
|
Продуктовый магазин без продавцов появился в Китае
В Шанхае шведская корпорация Wheelys проводит тестирование круглосуточного минимаркета Moby на колесах. Процесс покупки подразумевает полное самообслуживание.
|
19 июня 2017, 10:01
|
Халк обвинил российского арбитра Матюнина в расизме
|
1 декабря 2014, 12:03