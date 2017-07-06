Специалисты компании Geely приступают к созданию самого перспективного, по их словам, летающего автомобиля. Компания Volvo Personvagnar, входящая в состав китайского автогиганта, приобрела стартап Terrafugia Transition и уже начала реализацию амбициозного проекта.
Одной из масштабных разработок Terrafugia считают прототип футуристического автомобиля Transition, который может перемещается и по трассе, и по воздуху. Внешне это чудо современной техники больше напоминает самолет, нежели автомобиль.
Опытный образец Terrafugia Transition уже налетал свыше 600 километров. Его пиковая скорость - 160 километров в час. На основе этого аппарата Geely создаст гибридное транспортное средство, которое будет иметь сертификацию Light Sport Aircraf. Приобретение Terrafugia Transition называют наиболее успешной покупкой компании Geely за всю ее историю.
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