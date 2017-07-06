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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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«Лады» научат летать: АвтоВАЗ готов заняться выпуском авиамобилей

«Лады» научат летать: АвтоВАЗ готов заняться выпуском авиамобилей

Президент АвтоВАЗа Николя Мор не исключает, что лет через 20 АвтоВАЗ сможет начать выпускать летающие автомобили.

«У нас есть отличная возможность для производства таких машин потому, что в качестве нашего акционера выступает «Ростех» - тут может быть потенциал на 
6 июня 2017, 02:10
Geely представит новый субкомпактный кроссовер Panda

Geely представит новый субкомпактный кроссовер Panda

Китайская корпорация Geely Automobile анонсировала появление субкомпаткного кроссовера Panda на базе прежней версии в модельном ряде - GX2 Cross. Автоновинка получила новую переднюю часть кузова и модифицированную ходовую.
Новый кроссовер «начального уровня» от Geely создан в классическом для концерна стиле. 

11 января 2017, 09:06
Geely обновила кроссовер Boyue для рынка России

Geely обновила кроссовер Boyue для рынка России

Китайская корпорация Geely обновила кроссовер Boyue, знакомый автолюбителям также под наименованием NL-3. Эта модель может уже в 2017 году появиться на рынке России.
Серьезных изменений в автоновинке не предвидится. В основном они относятся к дизайну интерьера. Вместе с тем, модель 

26 декабря 2016, 10:55
В России поднялись цены на автомобили Geely

В России поднялись цены на автомобили Geely

Представители компании Geely Automobile Holdings Limited заявили об увеличении стоимости некоторых автомобилей. Так, все версии седана Emgrand 7 подорожали на 10 тысяч руб., а седан Emgrand X7 стал стоить больше на 24-29 тысяч руб. в зависимости от комплектации.

В китайской компании 

13 октября 2016, 10:24
Geely в очередной раз обновила хэтчбэк MK Cross

Geely в очередной раз обновила хэтчбэк MK Cross

Китайская компания представила обновленный хэтчбек MK Cross. Автомобиль повышенной проходимости поступит в салоны КНР уже на этой неделе.
Как отмечают эксперты, изменения затронули, в первую очередь, дизайн. Так, фары и решетка радиатора теперь аналогичны тем, что стоят на Geely GC6. 

1 июля 2016, 04:06
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