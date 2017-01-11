Geely обновила кроссовер Boyue для рынка России Китайская корпорация Geely обновила кроссовер Boyue, знакомый автолюбителям также под наименованием NL-3. Эта модель может уже в 2017 году появиться на рынке России.

Серьезных изменений в автоновинке не предвидится. В основном они относятся к дизайну интерьера. Вместе с тем, модель …