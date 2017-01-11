9
29
57
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 10 января 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 15 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Пять моделей Audi покидают рынок России

Пять моделей Audi покидают рынок России

Представители российского подразделения германского бренда Audi заявили, что в 2017 году прекратятся поставки пяти моделей в дилерские центры. Речь идёт о моделях Audi A3 и А5 в кузове кабриолет, купе ТТ, спорткаре R8 и хетчбэке А1 Sportback.
Как отмечается, исчезновение 

11 января 2017, 09:23
Новый автомобиль от Toyota поколения Camry представили в Детройте

Новый автомобиль от Toyota поколения Camry представили в Детройте

Презентация обновленной Camry от компании Toyota состоялась в Детройте. Модель представили в том варианте, который японская компания приготовила для рынка Соединенных Штатов. Европейская версия станет немного отличаться.
По словам экспертов, авто посадили на новую платформу TNGA. Это в итоге дало 

10 января 2017, 05:27
В России изменились цены на KIA Rio и Hyundai Solaris

В России изменились цены на KIA Rio и Hyundai Solaris

В январе 2017 года в России поднялись цены на корейские автомобили KIA Rio и Hyundai Solaris. Помимо корпоративного роста цен, стоимость иномарок увеличилась дополнительно на 11 тыс. рублей в связи с установкой «ЭРА-ГЛОНАСС».
Hyundai Solaris стал дороже в среднем на 

10 января 2017, 11:19
Самый быстрый Lamborghini Urus появится на российском рынке

Самый быстрый Lamborghini Urus появится на российском рынке

Итальянская корпорация Lamborghini собирается вывести будущую гибридную модель Urus на рынок России. Точная дата старта продаж самого быстрого кроссовера в РФ пока не сообщается.
По последним сведениям, в компании Lamborghini представят новинку на рынке Европы не ранее 2018 года. Новый 

9 января 2017, 04:36
Продажи кроссовера DFM AX7 в России стартуют в начале 2017 года

Продажи кроссовера DFM AX7 в России стартуют в начале 2017 года

Китайская корпорация Dongfend готовится к старту продаж кроссовера DFM AX7. Автоновинка появится на российском рынке уже в первые месяцы 2017 года.
В компании Dongfend говорят, что паркетник DFM AX7 получит обязательную для России систему ЭРА-ГЛОНАСС, без которой на территорию нашей 

28 декабря 2016, 01:50
Geely обновила кроссовер Boyue для рынка России

Geely обновила кроссовер Boyue для рынка России

Китайская корпорация Geely обновила кроссовер Boyue, знакомый автолюбителям также под наименованием NL-3. Эта модель может уже в 2017 году появиться на рынке России.
Серьезных изменений в автоновинке не предвидится. В основном они относятся к дизайну интерьера. Вместе с тем, модель 

26 декабря 2016, 10:55
Новый кроссовер Ford Kuga доставлен в дилерские центры 50 городов России

Новый кроссовер Ford Kuga доставлен в дилерские центры 50 городов России

Обновленный кроссовер Ford Kuga, производство которого налажено в Елабуге, доставлен в дилерские центры 50 российских городов. Модель будет предложена в четырех вариациях. Стоимость наиболее доступной версии стартует с отметки 1 миллион 149 тысяч рублей.
Линейку силовых агрегатов автоновинки Ford Kuga 

22 декабря 2016, 02:54
Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Компания Honda начинает продажи нового поколения компактного кроссовера «CR-V»

Японский концерн Honda вывел на американский рынок новое поколение компактного кроссовера SR-V. Официальная цена автоновинки стартует с отметки в $24 945. Премьера модели состоялась в октябре в Детройте.
Пятое поколение кроссовера Honda SR-V создано на платформе взятой за основу десятой 

22 декабря 2016, 11:40
В России поднялись цены на автомобили Geely

В России поднялись цены на автомобили Geely

Представители компании Geely Automobile Holdings Limited заявили об увеличении стоимости некоторых автомобилей. Так, все версии седана Emgrand 7 подорожали на 10 тысяч руб., а седан Emgrand X7 стал стоить больше на 24-29 тысяч руб. в зависимости от комплектации.

В китайской компании 

13 октября 2016, 10:24
Geely в очередной раз обновила хэтчбэк MK Cross

Geely в очередной раз обновила хэтчбэк MK Cross

Китайская компания представила обновленный хэтчбек MK Cross. Автомобиль повышенной проходимости поступит в салоны КНР уже на этой неделе.
Как отмечают эксперты, изменения затронули, в первую очередь, дизайн. Так, фары и решетка радиатора теперь аналогичны тем, что стоят на Geely GC6. 

1 июля 2016, 04:06
В 2016 году Geely выведет на авторынок РФ три новые модели

В 2016 году Geely выведет на авторынок РФ три новые модели

Представители известного автомобильного бренда из Поднебесной сообщают, что российским автолюбителям в грядущем году стоит ожидать появления на своем рынке новых моделей. Уже в конце зимы к нам придет версия Geely Emgrand X7. Вседорожник будет иметь двигатель 1,8 л (в «прокаченной» 
17 декабря 2015, 01:46
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна