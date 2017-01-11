Китайская корпорация Geely Automobile анонсировала появление субкомпаткного кроссовера Panda на базе прежней версии в модельном ряде - GX2 Cross. Автоновинка получила новую переднюю часть кузова и модифицированную ходовую.
Новый кроссовер «начального уровня» от Geely создан в классическом для концерна стиле. Во многом авто напоминает Panda GX2 Cross, который сделан на базе мини-кара. Модель станет очень компактной и будет представлять из себя классический «паркетник». Основное достоинство – доступная цена.
Под капотом у Panda будет 1,0-литровый ДВС мощностью 68 л.с.. В паре с агрегатором функционирует пятиступенчатая МКПП или «автомат». Корпорация пока не называет ни дату официальной презентации, ни предполагаемую цену автоновинки.
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