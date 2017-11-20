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«Бункер S» Эфир передачи от 14 ноября 2017г 
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Официальные причины этого пока не названы. Издание Mashable допускает, что, вероятнее всего, все дело в невысокой популярности приложений у пользователей. А кто-то объясняет 

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Продажи Apple Watch во II квартале 2016 года рухнули на 55%

Согласно отчету IDC, продажи умных часов марки Apple Watch на мировом рынке впервые значительно сократились. За второй квартал 2016 года было продано всего 3,5 миллиона устройств. За аналогичный период прошлого года продажи Apple Watch составили 5,1 миллионов экземпляров. Таким образом, 

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Отметим, жители РФ пока не сильно интересуются данными гаджетами 
20 августа 2015, 05:34
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