Немецкое Телекоммуникационное агентство официально наложило запрет на использование «умных» часов несовершеннолетними. Кроме того, родителям рекомендовано уничтожить приобретенные ранее гаджеты. Такую информацию приводят зарубежные агентства.
Эксперты агентства объясняют свои действия тем, что «умные» часы следует отнести к находящимся под запретом прослушивающим устройствам. Как отмечается, гаджеты, разработанные для маленьких пользователей возрастом от 5 до 12 лет, могут применяться в целях шпионажа. Согласно немецкому законодательству, в стране фиксирование частных бесед без санкции самих граждан считается преступлением. СМИ уже не раз рассказывали, каким образом киберпреступники взламывают «умные» игрушки с подключением к Сети.
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