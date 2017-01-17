Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей Ученые пояснили, чем именно использование смартфонов опасно для детского здоровья. Оказывается, систематическое общение с гаджетами приводит к так называемому синдрому «сухого глаза».

К серии исследований ученые привлекли около сотни детей из Южной Кореи. Как выяснилось, у каждого ребенка, использовавшего гаджет …