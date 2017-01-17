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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017

В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017

В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017. Одним из основных отличий гаджета является передняя 5-мегапиксельная камера со 120-градусным углом обзора. Благодаря ей в кадре помещается большее число людей.
Новинка имеет 8-ядерный процессор при частоте на 1,5 ГГц. 

16 января 2017, 10:00
Компания НТС презентовала флагманский смартфон с двумя экранами

Компания НТС презентовала флагманский смартфон с двумя экранами

Мощный процессор, два экрана, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, сверхчувствительная фотокамера и четыре варианта цветового решения корпуса – таковы главные достоинства нового гаджета, который представила компания НТС (Тайвань). Флагманский смартфон уже можно заказывать. Покупка новинки обойдется около 750 долларов США.
Новый 

12 января 2017, 07:54
В компании Nokia назвали точную дату презентации нового смартфона на Android

В компании Nokia назвали точную дату презентации нового смартфона на Android

Всемирно известный концерн Nokia собирается презентовать новейший смартфон на Android уже 26 февраля в Барселоне. Об этом сообщили официальные представители компании HMD Global. Заявлено, что гаджет станет работать на базе Android.
Инновация будет показана на ежегодной выставке мобильной индустрии, которая 

12 января 2017, 03:59
Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей

Ученые пояснили, чем именно использование смартфонов опасно для детского здоровья. Оказывается, систематическое общение с гаджетами приводит к так называемому синдрому «сухого глаза».
К серии исследований ученые привлекли около сотни детей из Южной Кореи. Как выяснилось, у каждого ребенка, использовавшего гаджет 

9 января 2017, 09:08
СМИ: Россия заменит зарубежный софт на отечественный

СМИ: Россия заменит зарубежный софт на отечественный

Российские власти в русле политики импортозамещения собираются заменить выпускаемое на западе программное обеспечение, как минимум, в государственных учреждениях. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на сведения, якобы полученные разведслужбами Соединенных Штатов.
Как утверждается, высокопоставленный офицер разведки поведал журналистам, что 

2 ноября 2016, 11:23
Чиновники перейдут на отечественный пакет ПО, отказавшись от программ Microsoft

Чиновники перейдут на отечественный пакет ПО, отказавшись от программ Microsoft

Для российских чиновников готовится пакет офисных программ, запуск которого ожидается в апреле 2017 года. Десять новых отечественных продуктов полностью заменят  аналоги от Microsoft.
Таким образом, госчиновникам предстоит отказаться от уже привычных Word, Excel, PowerPoint, почтового клиента, календаря, телефонной книги, антивируса, 

7 октября 2016, 10:52
Microsoft уволит 2850 сотрудников в течение года

Microsoft уволит 2850 сотрудников в течение года

Microsoft собирается сократить около 2850 сотрудников в течение года, сообщает информационное агентство Reuters. В ближайшие несколько лет планируется уволить более 4,7 тыс. сотрудников (почти 4% всего штата компании).
В данный момент в корпорации Microsoft работают 114 тысяч сотрудников. Первые сообщения 

29 июля 2016, 11:40
Компания Microsoft признала провал ОС Windows 10

Компания Microsoft признала провал ОС Windows 10

Компания Microsoft признала провал операционной системы Windows 10. Корпорации не удалось достичь запланированных ранее темпов роста количества пользователей.
В прошлом году представители Microsoft, выступившие на конференции Build, озвучили предполагаемые показатели. В частности, они сообщили, что к 2018 году ОС Windows 

18 июля 2016, 02:39
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