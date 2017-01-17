Крупнейший западный IT-гигант Microsoft оформил патент на новый гаджет. Он принадлежит к семейству Surface и является смартфоном с гибким экраном. Устройство можно сложить, как книгу, или согнуть в форме призмы.
Планируется, что гаджет станет сочетать свойства планшета и телефона. В минувшем году аналогичным образом, через регистрацию патента, стала известна информация о внешнем виде настольного компьютера Microsoft Surface Studio. При этом о концепции гаджета с двумя экранами, складывающимися, как книга, корпорация информировала еще несколько лет назад.
Данный патент был оформлен в 2014 году. Технологии гибких дисплеев и планшетов-трансформеров уже активно используются мировыми лидерами в производстве электроники. Например, летом 2016 года Lenovo презентовала прототип планшета Folio, который в сложенном виде становился смартфоном.
|
В России стартовали предзаказы на новый LTE-смартфон LG K10 2017
|
16 января 2017, 10:00
|
Компания НТС презентовала флагманский смартфон с двумя экранами
Мощный процессор, два экрана, 3,5-миллиметровый разъем для наушников, сверхчувствительная фотокамера и четыре варианта цветового решения корпуса – таковы главные достоинства нового гаджета, который представила компания НТС (Тайвань). Флагманский смартфон уже можно заказывать. Покупка новинки обойдется около 750 долларов США.
|
12 января 2017, 07:54
|
В компании Nokia назвали точную дату презентации нового смартфона на Android
Всемирно известный концерн Nokia собирается презентовать новейший смартфон на Android уже 26 февраля в Барселоне. Об этом сообщили официальные представители компании HMD Global. Заявлено, что гаджет станет работать на базе Android.
|
12 января 2017, 03:59
|
Ученые рассказали, чем особо опасны смартфоны для детей
Ученые пояснили, чем именно использование смартфонов опасно для детского здоровья. Оказывается, систематическое общение с гаджетами приводит к так называемому синдрому «сухого глаза».
|
9 января 2017, 09:08
|
СМИ: Россия заменит зарубежный софт на отечественный
Российские власти в русле политики импортозамещения собираются заменить выпускаемое на западе программное обеспечение, как минимум, в государственных учреждениях. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на сведения, якобы полученные разведслужбами Соединенных Штатов.
|
2 ноября 2016, 11:23
|
Чиновники перейдут на отечественный пакет ПО, отказавшись от программ Microsoft
Для российских чиновников готовится пакет офисных программ, запуск которого ожидается в апреле 2017 года. Десять новых отечественных продуктов полностью заменят аналоги от Microsoft.
|
7 октября 2016, 10:52
|
Microsoft уволит 2850 сотрудников в течение года
Microsoft собирается сократить около 2850 сотрудников в течение года, сообщает информационное агентство Reuters. В ближайшие несколько лет планируется уволить более 4,7 тыс. сотрудников (почти 4% всего штата компании).
|
29 июля 2016, 11:40
|
Компания Microsoft признала провал ОС Windows 10
Компания Microsoft признала провал операционной системы Windows 10. Корпорации не удалось достичь запланированных ранее темпов роста количества пользователей.
|
18 июля 2016, 02:39