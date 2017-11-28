Мобильные устройства Google Pixel смогут выявлять моменты, когда в экран смотрит посторонний человек. В таких случаях владелец смартфона будет соответствующим образом предупреждаться.
Каждый раз, когда кто-то захочет подсмотреть появившееся на экране сообщение, возникнет уведомление. О новинке рассказывает Quartz.
Схема такой защиты подразумевает применение фронтальной камеры и системы управления движениями глаз. Новшество функционирует при различном освещении и положениях. На фиксацию взгляда постороннего потребуется всего 2 миллисекунды, сообщают разработчики.
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