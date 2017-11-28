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Материалы по теме:

Названы российские цены флагманского смартфона LG V30+

Названы российские цены флагманского смартфона LG V30+

На отечественном рынке началась реализация нового флагманского устройства от южнокорейской корпорации LG. Смартфон уже доступен для предварительного заказа, его стоимость 59 990 рублей.
В начале осени на выставке IFA была презентована новая разработка - смартфон LG V30+. Он оснащен камерой 

24 ноября 2017, 01:10
Названы самые популярные марки смартфонов в России

Названы самые популярные марки смартфонов в России

Эксперты представили первую пятерку наиболее востребованных смартфонов в Российской Федерации. По сведениям IDC, в третьем квартале 2017-го лидером по поставкам оказался Samsung (23,9%).
«Серебро» вы этом рейтинге у Apple (18,1%). На третьей позиции наиболее популярных у жителей нашей страны устройств 

17 ноября 2017, 12:11
В РФ резко упала цена на смартфон iPhone 6s Plus

В РФ резко упала цена на смартфон iPhone 6s Plus

В Российской Федерации отмечено небывалое снижение стоимости iPhone 6S Plus. Устройство старого поколения можно купить уже за 30 000 рублей.
На первых порах цена смартфона была 60 000 рублей. В настоящее время модель с 16 Гб памяти можно приобрести всего 

13 ноября 2017, 12:20
В Москве продают места в очереди за новым iPhone X

В Москве продают места в очереди за новым iPhone X

На Avito появились предложения о продаже места в очереди за новым iPhone X. Цена услуги начинается от 10 000 рублей.
Каждый желающий может купить место в очереди возле ГУМа, re:Store на Тверской улице и т.д.. Есть предложения и по доставке нового 

3 ноября 2017, 10:04
Эксперты назвали самые мощные смартфоны сентября

Эксперты назвали самые мощные смартфоны сентября

Создатели приложения AnTuTu для исследования быстродействия мобильных устройств представили рейтинг наиболее мощных смартфонов в мире за первый осенний месяц. В лидерах оказался iPhone 8 Plus.
«Серебро» в этом соревновании досталось iPhone 8, а «бронза» у OnePlus 5. Далее в этом 

27 октября 2017, 12:16
Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

Apple снизила цены на старые модели iPhone в России

На следующий день после презентации новых моделей смартфонов iPhone корпорация Apple обрушила цены на линейку старых моделей в РФ. Стоимость снизилась на сумму до 10 тысяч рублей в зависимости от модели.
Скажем, миниатюрный iPhone SE реализуется за 27 990 вместо 

14 сентября 2017, 10:02
Новая операционная система Google названа в честь печенья Oreo

Новая операционная система Google названа в честь печенья Oreo

Корпорация Google официально представила восьмую операционную систему, подтвердив распространявшуюся о ее названии информацию. Как и утверждалось, Android 8.0 назвали в честь шоколадно-кремового печенья Oreo.
Новинка доступна для обладателей мобильных устройств Pixel и Pixel XL от Google, готовится выход прошивки Android 

22 августа 2017, 09:14
Эксперты составили ТОП-10 самых популярных смартфонов августа

Эксперты составили ТОП-10 самых популярных смартфонов августа

Специалисты проанализировали рынок мобильных телефонов и представили ТОП-10 наиболее востребованных смартфонов. Лидером в последнем летнем месяце стал Apple iPhone 6S. Эксперты отмечают сочетание качественного экрана и камеры с последовательно снижающейся стоимостью.
«Серебро» в этом списке досталось новому Samsung Galaxy J7 

14 августа 2017, 09:22
Google, Apple и Microsoft возглавили топ-10 самых дорогих брендов

Google, Apple и Microsoft возглавили топ-10 самых дорогих брендов

Наиболее дорогостоящими мировыми брендами признаны Google, Apple и Microsoft. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг WPP and Kantar Millward Brown.
Первая тройка не изменилась по сравнению предыдущим годом, при этом ее стоимость выросла. По оценкам экспертов, стоимость бренда Google в 2017-м 

6 июня 2017, 11:06
Самарец сделал Google плохо

Самарец сделал Google плохо

Компания Google подала в суд на самарского программиста, который занимается созданием интернет-ресурсов и приложений для браузеров. Причиной иска стал сайт россиянина, который отличается от оригинального домена Google всего одним символом. Хитрость, якобы, позволила самарцу рассылать за три дня до выборов 

3 февраля 2017, 05:17
Google назвал ТОП-10 самых популярных мемов среди россиян в 2016 году

Google назвал ТОП-10 самых популярных мемов среди россиян в 2016 году

Поисковик Google сделал подборку мемов, которые оказались наиболее популярными среди россиян в 2016 году. На первой позиции рейтинга "Патимейкер", в основе которого - трек от музыканта из Ростова. Виталий Пика продемонстрировал свое творчество, вызвавшее множество комментариев, весной этого года.
Второй 

15 декабря 2016, 10:59
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