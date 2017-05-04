Корпорация Google предупреждает своих пользователей о появлении мошенников, рассылающих владельцам электронной почты Gmail послания от имени облачного сервиса Google Docs. На самом деле в данных письмах содержатся вредоносные ссылки.
Соответствующую информацию Google разместила в своем аккаунте в Twitter. Речь идет о расследовании фишинговых сообщений, которые идут от лица Google Docs, и специалисты просят пользователей не откликаться на них.
Чтобы обезопасить клиентов, в Google удалили фейковые страницы. Корпорация обратилась с призывом информировать об очередных случаях рассылки. Напомним, что фишинг является разновидностью интернет-мошенничества для доступа к конфиденциальным данным.
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