Сервис Google Space продемонстрировал фотографии, на которых, как утверждается, изображена космическая база представителей инопланетной цивилизации на Марсе. Снимки обсуждаются как рядовыми пользователями, так и научными сотрудниками американского космического ведомства NASA.
По словам ряда специалистов, упорядоченные строения имеют системы защиты и оснащены солнечными батареями. Авторы исследования допустили, что аналогичная база для наблюдения за Землей могла возникнуть и на Луне.
Таким образом, по мнению ряда экспертов, пришельцы пристально следят за нашей планетой. Справедливости ради отметим, что велико и число скептиков, которые отнеслись к снимкам и комментариям с иронией.
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