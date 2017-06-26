7
59
09
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
5 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне пытались уничтожить Землю

NASA: Челябинским метеоритом инопланетяне пытались уничтожить Землю

Сенсационную версию, согласно которой метеорит на Челябинск в 2013 году скинули пришельцы, озвучил представитель американского космического агентства NASA. Участник четырех космических экспедиций Лерой Рассел Чиао утверждает, что падение гигантских Челябинского и Тунгусского метеоритов можно считать атакой инопланетян на нашу планету, 

21 июня 2017, 02:15
15-летний подросток из Великобритании открыл новую планету

15-летний подросток из Великобритании открыл новую планету

15-летний учащийся из Англии открыл новую планету. Это он сделал на третий день своей стажировки в Кильском университете.
Работая с одной из компьютерных программ, юноша обнаружил потемнение в свечении далекой звезды. Как выяснилось впоследствии, это была планета, прежде неизвестная астрономам.

20 июня 2017, 10:05
Квантовую телепортацию на рекордные 1,2 тысячи километров произвели в КНР

Квантовую телепортацию на рекордные 1,2 тысячи километров произвели в КНР

Китайские специалисты в процессе недавнего эксперимента поставили новый рекорд квантовой телепортации. Как рассказывают зарубежные издания, в исследованиях были задействованы космические спутники и несколько наземных станций, а расстояние телепортации составило 1200 километров.
Эксперты поясняют: сама квантовая телепортация является процессом, когда две 

16 июня 2017, 03:17
Космическая клешня: Уфологи обнаружили на Марсе гигантского краба

Космическая клешня: Уфологи обнаружили на Марсе гигантского краба

Уфологи рассмотрели таинственный силуэт на одном из изображений с марсохода Curiosity. Как рассуждают исследователи, это может быть огромный краб, которого считают похожим на реально существующий вид - кокосового рака.
Специалисты напоминают, что крабы являются сильными и выносливыми созданиями, которые могут 

16 июня 2017, 02:06
Китай запустил на орбиту телескоп для изучения черных дыр

Китай запустил на орбиту телескоп для изучения черных дыр

Китайские ученые запустили на орбиту первый рентгеновский космический телескоп Hard X-ray Modulation Telescope (HXMT). Аппарат предназначен для ведения наблюдений за черными дырами, сообщает агентство Синьхуа.
Телескоп на высоту 550 км над Землей доставила сегодня ракета-носитель "Великий поход-4В". Пуск произошел с 

15 июня 2017, 03:25
Помогут соцсети: Назван идеальный способ расшифровать послания инопланетных цивилизаций

Помогут соцсети: Назван идеальный способ расшифровать послания инопланетных цивилизаций

Специалисты института Макса Планка предложили способ расшифровки инопланетных посланий. Известный ученый Рене Хеллер рассказал об оригинальном решении проблемы при помощи соцсетей.
Исследователь думает, что если все сигналы размещать в открытом доступе, то отыщется хотя бы один пользователь, который способен их 

13 июня 2017, 10:07
NASA показало первый внедорожник для покорителей Марса

NASA показало первый внедорожник для покорителей Марса

Специалисты NASA заявили о создании концепта пассажирского внедорожника-марсохода. Одновременно его можно считать передвижной научной лабораторией.
Конструкцию разрабатывали в Космическом центре Кеннеди, состоящего в структуре NASA. Длина универсального транспортного средства – 8 метров, высота — почти 4 метра. Корпус сделан из 

8 июня 2017, 10:15
Российские ученые обнаружили город инопланетян на Луне

Российские ученые обнаружили город инопланетян на Луне

Российские специалисты утверждают, что нашли на Луне город, где обитают инопланетяне. По утверждению ученого-физика Валентина Дегтерева, это открытие было сделано благодаря давним фотографиям американского космического агентства NASA.
Проанализировав снимки, которые были сделаны заокеанскими исследователями в период с 1969 года по 

31 мая 2017, 09:13
На снимках Марса рассмотрели таинственные иероглифы и цифры

На снимках Марса рассмотрели таинственные иероглифы и цифры

Американский уфолог нашел на Марсе таинственные символы и цифры. Представители космического агентства NASA не могут найти этим изображениям объяснение.
Специалист Джордж Грэхэм опубликовал кадры, снятые ровером Opportunity, с загадочными символами на красной планете. По утверждению исследователя, в объектив марсохода попал 

29 мая 2017, 02:09
Британские ученые считают людей пришельцами

Британские ученые считают людей пришельцами

Профессор университета Кардиффа Чандра Викрамасинг утверждает, что люди появились не на Земле. Их предков забросили сюда пришельцы около 3,5 млн. лет назад.
Различные микроорганизмы, согласно теории, попали на нашу планету вместе с кометой еще раньше. Специалист изложил доказательства своей версии 

29 мая 2017, 09:53
NASA обнародовало снимок пострадавшего от наводнения участка Марса

NASA обнародовало снимок пострадавшего от наводнения участка Марса

Станция MRO сделала уникальные снимки марсианской поверхности. После их анализа американские ученые из космического агентства NASA сделали вывод, что огромный участок был поврежден произошедшим много лет назад наводнением.
Сейчас специалисты активно обсуждают существование морей и океанов на поверхности Красной планеты. 

15 мая 2017, 05:20
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна