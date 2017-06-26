15-летний подросток из Великобритании открыл новую планету 15-летний учащийся из Англии открыл новую планету. Это он сделал на третий день своей стажировки в Кильском университете.

Работая с одной из компьютерных программ, юноша обнаружил потемнение в свечении далекой звезды. Как выяснилось впоследствии, это была планета, прежде неизвестная астрономам. …