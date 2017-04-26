Как установили британские ученые, гормон, выделяемый эндокринной системой для «оповещения» организма о потребности в пище может положительно повлиять на мозг. По словам специалистов, он стимулирует образование новых мозговых клеток и защищает от старения уже существующие.
В ходе экспериментов было выявлено: гормон голода грелин заставляет активнее восстанавливаться клетки мозга. Он обеспечивает человека ресурсом для поиска источников питания.
Кстати, инъекции грелина грызунам повышают мозговую активность животных. В частности, улучшаются показатели при прохождении тестов в лабиринтах.
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