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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 25 апреля 2017г 
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Звездные войны начинаются: атака астероидами сделает Марс пригодным для жизни

Группа ученых создала план сделать часть Марса более пригодной для жизни, направив туда астероид. Концепция Mars Terraformer Transfer (MATT), поясняют специалисты, сформировала бы устойчивое озеро на поверхности в 2036 году, давая импульс освоению Красной планеты, расселению и коммерческому развитию.
Этот 

26 апреля 2017, 02:03
Ученые узнали, почему полные люди не могут нарастить мышцы

Ученые узнали, почему полные люди не могут нарастить мышцы

У людей с избыточным весом может вырабатываться белок, тормозящий рост мышечных волокон. Об этом со ссылкой на эксперименты специалистов Университета Огасты рассказывает EurekAlert!
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26 апреля 2017, 09:56
Расшифрованы древние записи о глобальной катастрофе

Расшифрованы древние записи о глобальной катастрофе

Английские специалисты из Эдинбургского университета обнаружили каменные столбы с вырезанными на них рисунками. Эксперты сделали вывод, что они символизируют мировую катастрофу, сообщает портал Phys.org.
Артефакты нашли в храмовом комплексе Гебекли-Тепе, который находится на юге Турции. Установлен их возраст – порядка 

25 апреля 2017, 01:36
Ученые доказали, что собаки читают мысли людей

Ученые доказали, что собаки читают мысли людей

Интернациональная группа исследователей осуществила серию опытов, в процессе которой было выявлено, что собаки могут читать человеческие мысли. В ходе эксперимента животных и людей помещали в одну комнату, разводили по углам и предлагали на выбор две одинаковые игрушки.
При этом пес 

25 апреля 2017, 09:54
Открыта связь между генами и любимой едой

Открыта связь между генами и любимой едой

Любовь человека к мороженому, шашлыку, роллам и другим блюдам объясняется мутациями в генах. Исследования на тему гастрономических предпочтений провели испанские ученые из Автономного университета Мадрида. Об этом шла речь на конференции Experimental Biology 2017 в Чикаго.
Как отметили авторы работы, 

24 апреля 2017, 03:26
Назван топ-5 угроз, которые могут уничтожить человечество

Назван топ-5 угроз, которые могут уничтожить человечество

Ученые определили перечень угроз, которые способны уничтожить человечество и в целом нашу планету. На первой строке списка находится возможное падение гигантского астероида.
На днях исследователи заявили о приближении крупных космических объектов. Один из них имеет диаметр 60 километров. Если допустить 

24 апреля 2017, 02:01
Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток

Ученые назвали самый опасный для здоровья алкогольный напиток

Специалисты из Канады установили, что смесь алкоголя и энергетических напитков причиняет наиболее серьезный вред здоровью. По словам специалистов, коктейли с энергетиками резко увеличивают количество сердечных сокращений.
Вместе с тем, говорят авторы исследования, при употреблении таких напитков резко возрастает риск получения 

24 апреля 2017, 09:27
Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе

Кости древнего священника пролили свет на тайну голода в Европе

Ученые из Шеффилдского университета во время археологических работ в аббатстве Торнтон обнаружили останки священника, умершего в 1317 году. Анализ фрагментов указал на масштабный голод, который охватил Европу в начале XIV века.
Найденные кости свидетельствуют о том, что служитель культа имел 

21 апреля 2017, 01:40
Ученые определили связь между участками мозга и мечтами

Ученые определили связь между участками мозга и мечтами

Ученые из Соединенных Штатов в процессе исследований попытались определить связь между мечтами человека и особенностями мозга людей. Как оказалось, чаще других мечтам предаются люди с толстой корой головного мозга на определенных участках.
Об этой работе рассказывается на страницах издания Neuroimage. 

19 апреля 2017, 03:31
Ученые назвали главные различия мозга у мужчин и женщин

Ученые назвали главные различия мозга у мужчин и женщин

Ученые определили основные различия мозга у мужчин и женщин. Как показало недавнее исследование, дамы имеют более толстую кору мозга, а представители сильного пола - больший объем, сообщается на страницах Sciencemag.
Группа специалистов использовала сведения английского Biobank - долгосрочного биомедицинского наблюдения 

11 апреля 2017, 05:13
Ученые обнаружили «центр честности» в человеческом мозге

Ученые обнаружили «центр честности» в человеческом мозге

Ученые нашли специфическую зону в коре головного мозга, которая несет ответственность за честность. Об этом исследовании рассказывается на страницах PNAS.
Специалисты устроили эксперимент с несложной азартной игрой, в процессе которого участники должны были десять раз бросить игральные кости, и за 

11 апреля 2017, 07:58
Ученые выяснили, в каком возрасте человек забывает свое детство

Ученые выяснили, в каком возрасте человек забывает свое детство

Человек забывает эпизоды своего раннего детства в семилетнем возрасте. Ученые нашли объяснение данному процессу «стирания» воспоминаний.
По словам экспертов, в ранние годы информация воспринимается лучше всего, но при этом большинство моментов этого периода люди не помнят. Это обусловлено элементарным недостатком 

6 апреля 2017, 12:02
В блогах: «Поколение фастфуда о голоде и колбасе»

В блогах: «Поколение фастфуда о голоде и колбасе»

Блогер Игорь Кондратьев задается вопросом, "есть ли сейчас в Самаре люди, которые недоедают?" "Конечно, есть, особенно если это неполная семья и в ней серьезно болен ребенок. Я знал нуждающихся, которые просили 100 рублей, а потом жили на них два 
17 марта 2017, 10:25
Ученые рассказали, что на Земле через 10 лет наступит голод

Ученые рассказали, что на Земле через 10 лет наступит голод

Английские ученые утверждают, что через десять лет на нашей планете наступит голод. Причиной тому окажется глобальное потепление. Вместе с тем, климатологи прогнозируют дефицит продуктов питания в Африке уже к 2030 году. В процессе повышения средней температуры там может начаться сильная 

15 февраля 2017, 09:40
Ученые: Голод повышает трудоспособность людей

Ученые: Голод повышает трудоспособность людей

Американские ученые установили, что голод может повышать трудоспособность человека. Такой вывод был сделан в результате серии исследований, проведенных в Калифорнии с участием 1500 сотрудников технологических компаний.
Как утверждают ученые, чтобы более эффективно трудиться, нужно по возможности ограничивать себя в еде. 

26 декабря 2016, 09:38
Названа причина плохого настроения у женщин

Названа причина плохого настроения у женщин

Ученые из Монреальского университета в ходе исследования определили причины частого негативного настроения у женщин.
Резкие перепады эмоций вызваны недостаточным количеством серотонина, так называемого «гормона счастья», который делает женщину более вспыльчивой и раздражительной.
Как отмечают эксперты, эта женская особенность заложена природой. У 

15 декабря 2016, 03:34
Ученые нашли мужской гормон, замедляющий старение

Ученые нашли мужской гормон, замедляющий старение

Группа американских и бразильских ученых обнаружила у мужчин гормон, который замедляет старение. Результаты исследования опубликованы в  журнале The New England Journal of Medicine.
По словам авторов работы, они открыли возможность стимулировать синтез так называемого «клеточного эликсира молодости» – теломеразы. Это 

27 июля 2016, 10:24
Ученые: Витамины может заменить длительный секс

Ученые: Витамины может заменить длительный секс

Британские исследователи утверждают, что длительный секс может быть лучше витаминов. Об этом сообщает РИА VladNews.
Ученые выяснили, что занятия сексом могут заменить прием витаминов. При этом процесс должен длиться не менее 40 минут и обязательно включать в себя предварительные ласки.

25 июля 2016, 11:40
Консервированные продукты могут спровоцировать разные болезни

Консервированные продукты могут спровоцировать разные болезни

Ученые из США провели масштабное исследование о влиянии консервированной еды на здоровье человека. В результате им удалось обнаружить связь между употреблением консервированных продуктов и гормональными нарушениями.
Эксперты из Стэнфордского университета и университета Джонса Хопкинса  изучили данные 7669 человек за 5 

30 июня 2016, 02:14
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