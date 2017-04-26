Ученые: Витамины может заменить длительный секс Британские исследователи утверждают, что длительный секс может быть лучше витаминов. Об этом сообщает РИА VladNews.

Ученые выяснили, что занятия сексом могут заменить прием витаминов. При этом процесс должен длиться не менее 40 минут и обязательно включать в себя предварительные ласки. …