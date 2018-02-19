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Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары

Сервис подбора жилья под стиль жизни будущих владельцев предложили ученые из Самары

В Самаре разработан прототип сервиса, который позволит пользователям подыскать себе жилье, подходящее под их стиль жизни. В его основе – математический алгоритм, который позволяет учесть различные факторы городской среды. Проектом занимаются ученые из Самарского университета. Сервис предлагает практически индивидуальную настройку, 

6 марта 2018, 03:46
Археологи нашли финский могильник I века во Владимирской области

Археологи нашли финский могильник I века во Владимирской области

Ученые сделали сенсационное открытие: в городе Гороховец Владимирской области обнаружили финский могильник двухтысячелетней давности. Подобные погребения крайне редко можно найти на территории Северо-Восточной Руси. По словам директора Института Археологии, академика Николая Макарова, датировка предметов из захоронения показала,что могильник относится к 
26 февраля 2018, 08:57
Британские археологи нашли древнеримские перчатки

Британские археологи нашли древнеримские перчатки

Британские ученые подготовили выставку артефактов, которые были обнаружены при раскопках на территории древнеримской крепости Виндоланд. Главным экспонатом стали древние перчатки, которые использовались атлетами на турнирах по единоборствам.

Ученые отмечают, что ранее такие спортивные приспособления можно было увидеть только на 
21 февраля 2018, 03:47
Виртуальный полигон для боевых стрельб создали ученые в Самаре

Виртуальный полигон для боевых стрельб создали ученые в Самаре

Самарские ученые создали виртуальный полигон для проведения боевых стрельб. Тренажер-демонстратор презентовали в СамГТУ. Студенты военной кафедры смогут получить навыки выживания в боевых условиях прямо в аудитории, не выезжая на полигон.

«Программная часть представляет собой интерактивную трехмерную модель городского квартала, 
21 февраля 2018, 12:53
Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Ученые NASA выложили фотографии пингвина с яйцом в космосе

Американское аэрокосмическое агентство на своем официальном сайте опубликовало фото с 2 галактиками: NGC 2936 и NGC 2937. Астрономы NASA увидели на снимках довольно интересную сцену и сравнили одну галактику с пингвином, 
13 февраля 2018, 02:51
Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Ученые предупредили об опасных последствиях употребления парного молока

Сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США опубликовали пресс-релиз в издании ArsTechnica, в ходе которого установили, что употребление парного молока увеличивает риск заражения бактерией Campylobacter jejuni.

Данная бактерия поражает желудочно-кишечный тракт и вызывает рвоту, лихорадку и диарею. Учитывая тот факт, 

13 февраля 2018, 12:46
Британские археологи обнаружили

Британские археологи обнаружили "черновик" Стоунхенджа

На глаза британских археологов попалась сенсационная находка. Неподалеку от знаменитого Стоунхенджа, на территории городка Ларкхилл, под трехметровым слоем земли были обнаружены углубления, копирующие расположение колонн знаменитого археологического памятника.

По словам специалистов, углубления в земле появились в то же время, что и 

5 февраля 2018, 09:07
Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями

Археологи в Монголии обнаружили древний саркофаг с таинственными надписями

В Монголии ученые в ходе раскопок нашли древний саркофаг с загадочными надписями. Открытие подтвердило тот факт, что степь Донгойн Ширээ являлась центром восточно-тюркского каганата, о местонахождении которого прежде были самые противоречивые сведения.
Археологические работы проводились на протяжении последних двух лет. 

20 декабря 2017, 02:08
Археологи обнаружили вход в «тайную комнату» под пирамидой майя

Археологи обнаружили вход в «тайную комнату» под пирамидой майя

 В процессе исследований в Мексике археологи нашли в храме Кукулькан Чичен-Ицы тайный вход. Ученые надеются, что открытие прольет свет на некоторые религиозные особенности этой древней цивилизации.
Речь идет о загадочной системе туннелей внутри ступенчатой пирамиды. Посредством специального суперсовременного устройства там 

15 ноября 2017, 03:13
Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Мексиканская полиция конфисковала пушку, стрелявшую марихуаной

Необычную пневматическую пушку, которая применялась для переброски наркотиков в Соединенные Штаты, изъяли стражи порядка Мексики в процессе операции в штате Сонора. Устройство диаметром полметра и около 3,5 м, к которому подсоединен компрессор, находилось в автофургоне.
Кроме того, правоохранители изъяли боеприпасы 

14 ноября 2017, 09:48
СМИ: Исследователи нашли неизвестную ранее комнату внутри пирамиды Хеопса

СМИ: Исследователи нашли неизвестную ранее комнату внутри пирамиды Хеопса

Тщательное изучение структуры одного из самых известных мировых исторических памятников - пирамиды Хеопса - с применением мюонной радиографии продемонстрировало, что в этой древнейшей постройке находится комната, о которой прежде ничего не было известно.
Как поясняют ученые, над коридором большой галереи 

3 ноября 2017, 05:09
У пирамиды Хеопса обнаружены древние записи инопланетян

У пирамиды Хеопса обнаружены древние записи инопланетян

Возле всемирно известной пирамиды Хеопса близ Каира специалисты обнаружили загадочные надписи на земле. Есть версия, согласно которой их в древние времена могли оставить представители иных цивилизаций.
Таинственные надписи были найдены прямо у подножья пирамиды, и, как утверждается, нечто аналогичное нашли 

1 ноября 2017, 12:23
Уфологи обнаружили во Флориде две загадочные подводные пирамиды

Уфологи обнаружили во Флориде две загадочные подводные пирамиды

Как сообщают американские информагентства, уфологи в процессе недавних исследований обнаружили две подводные пирамиды. Посредством программы Google Earth на побережье штата Флорида виртуальные изыскатели обнаружили уникальные объекты.  Результаты этой работы были обнародованы в Сети.
Как сообщается, открытие было сделано при изучении 

20 октября 2017, 10:12
Прямо с неба: На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб

Прямо с неба: На северо-востоке Мексики прошел дождь из рыб

На северо-востоке Мексики местные жители наблюдали редкое природное явление. Вместе с дождем с неба падали небольшие рыбки, рассказывает The Washington Post.
По свидетельству очевидцев, «рыбный дождь» был в районе Ломас-де-Росалес. Отмечается, что такое возможно при расположении туч над водоемами с 

28 сентября 2017, 10:08
Ушли под землю: В Сан-Диего мигранты прорыли тоннель из Мексики в США

Ушли под землю: В Сан-Диего мигранты прорыли тоннель из Мексики в США

Американская полиция нашла в Сан-Диего тоннель, через который мигранты намеревались незаконно перебраться из Мексики в Соединенные Штаты. В ходе операции правоохранители задержали самих злоумышленников, рассказывает The San Diego Union-Tribune.
Тоннель был сооружен со знанием дела, на глубину вела прочная лестница. 

28 августа 2017, 05:17
Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Трусливый полицейский: Бежавшим от преступников мексиканским стражам порядка дали 27 лет тюрьмы

Мексиканский суд назначил шестерым сотрудникам полиции 27 лет заключения за бегство от преступников. Об этом рассказывает Excelsior.
Дело было так. По звонку одного мужчины стражи порядка отправились в город Кристо-Рэй. Обнаружив на месте несколько грузовиков с бандитами, которые намеревались похитить 

13 июля 2017, 12:15
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