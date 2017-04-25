В этом году крупные компании собираются представить гаджеты, в том числе, с неожиданным набором опций. О таких новинках заявляют, в частности, представители Samsung, Apple, Huawei, Razer Project Valerie.
В этот ряд эксперты поставили Samsung Galaxy S8, который, однако, может разочаровать пользователей. Так, в устройстве не оказалось двух камер, как в iPhone.
Другая новинка — смартфон LG G6. Из того, что уже появилось на рынке, советуют обратить внимание на фотокамеру Sony А9, где имеется полнокадровый сенсор.
Упоминается и iPhone 8. К 10-летию модели можно надеяться на что-то необычное: речь идет о возвращении к истокам - стеклянный корпус и исчезновение кнопки Home, сообщает Nation News.
Любопытная концепция у игрового ноутбука Razer Project Valerie. Здесь особо стоит отметить 3 экрана, обеспечивающие полное погружение в игровой процесс.
Говорят специалисты и про китайские смартфоны, которые неплохо реализуются на российском рынке. В конце лета появится Huawei Honor 9, имеющий все шансы на повторение успеха предыдущей модели.
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