Многие владельцы смартфонов даже не подозревают, на что способны их гаджеты. Эксперты обнаружили 27 секретных опций iPhone‍, которые можно запустить в меню «Настройки» на версии iOS 8.0 и выше.



Оказывается, помощник Siri может выполнить уникальные команды, которые пригодятся владельцам смартфонов Apple в …